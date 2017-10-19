Самолет с именем Мустая Карима впервые приземлился в Уфе

Первым с трапа самолёта Sukhoy Superjet 100 "Мустай Карим" сошел внук поэта Тимербулат Каримов. Он сердечно поблагодарил тех, кто поддержал идею Фонда имени Мустая Карима и Литературного института им.А.М.Горького назвать отечественный авиалайнер именем народного поэта Башкортостана

Т.Каримов поблагодарил поддержавших идею назвать авиалайнер именем Мустая Видео Видео: ИА "Медиакорсеть"

Сегодня примерно в 22.00 уфимского времени в аэропорту «Уфа» приземлился самолет авиакомпании «Аэрофлот», носящий имя народного поэта Башкирии Мустая Карима. Самолет SSJ-100 с именем «М.Карим» совершил свой первый регулярный рейс - из Москвы в Уфу (№1260), он вылетел из аэропорта Шереметьево.

Воздушный коридор был благоприятным, поэтому весь путь из столицы России до Уфы был проделан всего за 1,5 часа. На борту находилось около 100 первых пассажиров. Во время полета им объявили, что самолет назван в честь народного поэта Башкортостана, писателя и драматурга Мустая Карима.

По авиационной традиции на земле самолет встретили водяной аркой, так встречают новые самолеты.

Так встретили в Уфе первый рейс нового самолета "М. Карим". Видео Видео: Шамиль Валеев, Mkset.ru

Первым с трапа сошел внук Мустая Карима Тимербулат Каримов. Его встречали дочь поэта Альфия Каримова и недавно назначенный председатель госкомтранса Башкирии Тимур Мухаметьянов.

Первых пассажиров нового самолета встретил "живой коридор" из молодых людей в национальных костюмах, они вручили каждому по гвоздике.

- Мы очень признательны национальному авиаперевозчику - компании «Аэрофлот», Министерству транспорта Российской Федерации, Росавиации и всем тем, кто поддержал инициативу Фонда имени Мустая Карима и Литературного института имени А.М.Горького о присвоении новейшему авиалайнеру имени народного поэта Башкортостана Мустая Карима. Это драгоценный подарок ко дню рождения моего деда, - отметил учредитель Фонда имени Мустая Карима Тимербулат Каримов.

Завтра в Уфе планируется провести ряд мероприятий в честь 98-ого дня рождения Мустая Карима. Главными событиями памятного дня станут концерт и возложение цветов у его памятника на одноименной улице, открытие мемориальной доски Мустаю Кариму, творческой мастерской его имени в Башкирском госуниверситете, а также показ спектакля «Радость нашего дома».