Будни «вертухая»: один день в карауле уфимской колонии строгого режима

Их называют «вертухаями» и «ВОХРовцами», но кто такие охранники на зонах, знают единицы. Наш корреспондент провёл день в карауле по охране колонии.

Идея прожить день в обличии сотрудника колонии появилась во время подготовки репортажа о колонии строгого режима для бывших сотрудников правоохранительных органов в феврале 2017 года. Пресс-служба УФСИН России по Башкирии пошла навстречу и организовала для нас перевоплощение в сотрудника отдела охраны исправительной колонии №9 (ИК-9), находящейся в Уфе на улице Новоженова.

Ни книг, ни сотового, ни газет

Для начала предлагаю разобраться, кто такие охранники в колонии. Во-первых, сотрудники отдела охраны не контактируют с осуждёнными, исключения, конечно, бывают, но лишь в нескольких конкретных случаях. Охранник может проработать в колонии до пенсии, но ни разу не побывать внутри зоны. Второе: они единственные в колонии, у кого есть оружие, соответственно, на них дополнительная ответственность и стресс.

ИК-9 - это среднего размера колония, рассчитанная на чуть более полутора тысяч человек, длина периметра которой немногим более 1100 метров. По нормативам для охраны такого объекта достаточно 80 человек, в эту цифру входят охранники, кинологи, инспекторы, оружейники, сотрудники службы технического обеспечения. Несмотря на большой, казалось бы, штат, единовременно службу несут не более 15 человек, именно столько нужно, чтобы «перекрыть» все посты на объекте.

Рабочий день для охраны начинается в 7:30. Именно в это время прибывает новая смена. Хотя правильнее сказать, что работа не останавливается никогда, но для тех, кто заступает в караул, работа начинается именно в это время, задолго до выхода непосредственно на посты.

Караул комплектуется из личного состава отделов охраны, выполняет обязанности по охране и обороне объекта. Также силами караула в колониях осуществляется пропускной режим.

Первое, что делает каждый заступающий на службу - это прохождение медосмотра, тут проверяется не только физическое здоровье, также работает и психолог. Со стороны кажется, что психолог просто сидит и делает пометки в журнале.

- Каждый при поступлении проходит обследование, периодически мы проводим личные беседы с сотрудниками. В общем, хорошо знаем каждого, и малейшее изменение в манере поведения сразу бросается в глаза. Работа психологической службы - это по большей части наблюдение, - уже после медосмотра рассказывает психолог.

Что касается медика, то он обязательно измеряет давление, спрашивает о недомоганиях и просит дыхнуть в «трубочку».

Следующий этап – инструктивные занятия. Кажется, что повторяют одно и то же, то, что уже десятки раз написано в конспектах и озвучено на таких вот занятиях.

- Каждый шаг доводится до автоматизма, чтобы в экстренной ситуации не задумываться и не вспоминать конспекты. Сейчас устно повторим, и практика, - говорит заместитель начальника колонии по охране Олег Поляков.

Через несколько минут караул с плаца перемещается в учебный городок с полноразмерной наблюдательной вышкой и ограждениями. Один из сотрудников изображает осуждённого, пытающегося сбежать, второй находится на вышке с автоматом.

- Стой! Стрелять буду! - кричит часовой перед выстрелом в воздух, воет сирена, а из учебного караульного помещения уже бежит группа задержания, и на запястьях «беглеца» защёлкиваются наручники.

Учебный городок в ИК-9 один из лучших в Башкирии.

Судя по статистике, на практике не всегда всё получается так гладко. За последний год из российских колоний пытались сбежать 12 раз, три попытки оказались удачными. Тут стоит отметить, что всем трём удачным побегам предшествовал обман часового, то есть беглецы покидали колонию через дверь, изменив внешность или используя поддельные документы.

После инструктивных занятий личный состав отправляется в караульное помещение, где получает оружие и выходит на посты. Перед этим обязательно сдаются все средства связи, радиоприёмники, книги и всё, что может отвлекать часового.

По словам самих сотрудников, самое сложное - это постоянно сохранять бдительность.

- На каждом посту мы находимся примерно по одному часу, нельзя иметь сотовый, читать книги, и вообще хоть как-то отвлекаться от службы и выпускать из рук оружие. Единственный человек, с кем ты общаешься, - это начкар (начальник караула – прим.). «Часовой пятого поста такой-то, на посту без происшествий»: три- четыре коротких доклада в час, и всё, - рассказывает один из членов караула. - Через час приходит начкар, и мы идём на следующий пост, там снова час, и так по кругу - как на карусели.

Тропа караула – узкая полоса между двумя ограждениями (всего вокруг зоны шесть заборов – прим.), по которой и передвигается караул от поста к посту. Все работы на тропе, будь то плановый ремонт или чистка снега, выполняются только сотрудниками отдела охраны, в свободное от службы время. Делается это для того, чтобы никто из посторонних не знал расположение датчиков, видеокамер и особенностей ограждений.

Заступающие на посты на тропе караула.

- В последнее время очень большое внимание уделяется видеонаблюдению, у нас 57 семь камер, восемь из них расположены на постах, чтобы начкар мог контролировать часовых, - поясняет Олег Поляков.

Несмотря на то, что весь периметр буквально усеян камерами и датчиками, основная надежда всё-таки на часовых.

- Часового с автоматом никто не заменит, можно повесить кучу датчиков и видеокамер, построить высокие заборы, но человек есть человек. Он в сотни раз внимательней бездушной машины, а оружие в руках подготовленного стрелка - очень сильный сдерживающий фактор, - продолжает подполковник Поляков.

Его слова подтверждаются сводками о побеговой активности, которые хранятся в караульном помещении.

- Сдаётся пост номер восемь, под охраной состоит участок запретной зоны, слева до разгранзнака с постом номер пять, справа до разгранзнака с постом номер семь… - начинает словесную сдачу поста часовой, отработавший свою смену. - …Пост сдал.

Казалось бы, сдать оружие - и можно идти домой, но перед сдачей - обязательная чистка, а перед уходом - подведение итогов и оглашение графика. На это уходит примерно час.

Стоит отметить что, перемещаясь с поста на пост, караульные не всё время проводят на периметре, есть и время на отдых. Но полтора часа в караульном помещении в качестве перерыва между кругами - с отдыхом имеют мало общего. Обычно это время тратится на обед. Спать или покидать помещение категорически запрещается. Некоторые успевают сыграть пару партий в нарды, это единственное развлечение в карауле, не считая крохотной библиотеки и радиоточки.

Работа за идею

Помимо наблюдательных вышек есть специфические посты. Например, контрольно-пропускной пункт (КПП) и первый пост. Первый пост - святая святых всех без исключения караулов, часовой первого поста. Он знает всё и обо всём, в его ведении все датчики, видеокамеры и даже калитки. На пульт приходит вся информация о «сработках»: о том, где и какая калитка открылась, плюс видеокамеры, которые покрывают весь периметр, практически не оставляя мёртвых зон. Кстати, ни одна сработка датчиков не остаётся без внимания, на каждую выдвигаются резервные группы, одна - по тропе караула, вторая - со стороны улицы, во вторую входит один из кинологов, их в карауле два.

Часовой первого поста за работой.

На КПП, как правило, работают женщины, их задача - пропускной режим. Работа выглядит примерно так. С помощью кнопки открывается первая дверь, посетитель попадает в «отсекающий тамбур», где прикладывает электронную карту к датчику, после этого часовой открывает вторую дверь, и сверяет появившуюся на мониторе фотографию сотрудника с «оригиналом». Затем входящий проходит через рамку металлоискателя, часовой открывает третью дверь, а затем - четвёртую. Система устроена так, чтобы не допустить одновременного открытия двух дверей. Помимо того, что часовой открывает двери, знает и умеет пользоваться пропускной системой, он знает в лицо всех осуждённых, склонных к побегу, знает их дату рождения и даже начало и конец срока, как правило, в колонии таких до двадцати человек.

Часовой КПП по пропуску людей.

Ещё две должности в карауле, о которых мы еще не рассказали - это начальник караула и его помощник. Со стороны их работа выглядит примерно так: утром выставили посты, один раз в час их сменили, всё остальное время принимают доклады от часовых по телефону и делают пометки в постовой ведомости. Однако первое впечатление обманчиво, начкар и его помощник знают всё об охране объекта, начиная с обязанностей часовых всех без исключения постов, особенностей работы датчиков обнаружения и видеокамер, заканчивая кличками собак и нормативами по их содержанию.

Начальник караула выдаёт сотрудником боеприпасы.

Трижды в сутки боеспособность караула проверяют, давая разные вводные, сегодня мы разыграли побег через шестой пост, самый дальний от караульного помещения. Резервные группы прибыли через минуту, осмотрели территорию, ограждение и опросили часового, после этого по вводной был дан отбой. Есть ещё внезапные проверки сотрудниками управления, в таких случаях всё намного масштабнее. Прибывший для проверки незаметно подбрасывает под ограждение какой-нибудь предмет (шапку, перчатки и т.д.), после этого отходит от объекта на несколько сотен метров и прячется. Далее вся надежда на служебных собак, кинологи ставят собаку на след, и резервные группы, следуя за собакой, осматривают территорию. Часто при таких проверках по тревоге поднимаются не только те, кто находится на службе, но и весь личный состав учреждения. Благо, такие проверки проводятся редко.

Кинолог осматривает прилегающую к объекту территорию. В зоне прямой видимости находится его напарник, одиночное перемещение вооружённых сотрудников категорически запрещено.

Дневной караул несёт службу до шести часов вечера, в это время приходит новая смена, а те, кто отработал, отправляются домой, чтобы подготовиться к завтрашнему ночному дежурству. График у охраны достаточно плотный, если сегодня караул отработал день, то завтра в том же составе выйдет в ночь, затем два выходных. Но бывают и сбои - так называемые дополнительные дежурства, кто-то может уйти на больничный, или на сессию, но количество постов остаётся таким же, и уменьшить его никак нельзя, вот и приходится выходить на работу в выходные.

Службу в отделах охраны лёгкой назвать нельзя. Как говорят руководители, сейчас в охране работают «за идею». Чаще всего приходят те, кто только отслужил в армии. Новичков ждёт два месяца стажировки, ещё два месяца в учебном центре, и только потом на службу. За последние десять лет этот порядок остался таким же, измениться может только время стажировки, но тут всё зависит от личных качеств соискателя. Среди плюсов - зарплата выше среднего по стране, есть возможность бесплатно обучаться в более чем десяти ВУЗах России, также ещё с советских времён оплачивается проезд в место проведения отпуска и обратно.