Башкирия в лицах: о ком писала Медиакорсеть в 2017 году

Каждый день в течение 2017 года корреспонденты нашего издания готовили новости, репортажи о жизни нашей республики. В этом материале мы решили вспомнить о главных героях этих репортажей.

Глава администрации Уфы Ирек Ялалов по итогам вошел в тройку лучших мэров России

Мэр Уфы Ирек Ялалов по итогам 2017 года стал одним из лучших мэров России по итогам рейтинга, который составил Центр информационных коммуникаций совместно с Финансовым университетом при Правительстве РФ. Он занял вторую строчку, обогнав мэра Москвы Сергея Собянина.

Эксперты отметили, что за «год с небольшим» после переизбрания его на новый срок в администрации произошел ряд значимых событий, которые повлияли не только на аппаратные позиции мэра, на и на управленческую модель и информационную политику мэрии. В число «плюсов» эксперты зачислили «работу над ошибками» с городскими службами после январского «снежного коллапса». По мнению экспертов, Ялалову удалось успешно использовать механизм общественного контроля за работой коммунальщиков, в том числе введение интерактивных карт с указанием ответственных структур за очистку от снега и наледи, «преодоление двоевластия в администрации Уфы» (увольнение первого вице-мэра Уфы Александра Филиппова, ранее курировал строительную и земельную отрасль). Эксперты отмечают, что серия «стримов», которые проводил Ялалов в социальных сетях, и еженедельных оперативок в прямом эфире повысили как рейтинг доверия Иреку Ялалову у горожан, так и улучшили уровень открытости городской администрации. Горожане смогли принимать участие в принятии различных решений, в том числе в том, как назвать скверы и парки.

Еще одним достижением стало то, что Ирек Яллов смог убедить главу региона Рустэма Хамитова увеличить республиканские дотации в бюджет Уфы на 1,75 млрд руб, перемещение Уфы с 79-й на 13-ю позицию в рейтинге ОНФ «Дорожная инспекция/Карта убитых дорог», вхождение Уфы в первую десятку городов по основным финансовым показателям (рейтинг Финансового университета при Правительстве РФ).

Среди минусов – низкая собираемость налогов Уфы и регулярные кредиты, которые постоянно берет администрация, чтобы погасить задолженности (до 690 млн рублей).

Рустэм Хамитов несмотря на постоянные предсказания об его отставке пока остается у руля

В течение всего 2017 года от разных источников поступали слухи об отставке главы Башкирии Рустэма Хамитова. Сообщалось, что его место могут занять заместитель министра строительства РФ Хамит Мавлияров, «крепкий хозяйственник» Радий Хабиров, сенатор Лилия Гумерова или мэр Уфы Ирек Ялалов. Однако год завершился, а глава республики до сих пор остается на своем посту. По итогам года Рустэм Хамитов потерял две позиции в Национальном рейтинге губернаторов, заняв там 12 место. Республика в этом году ослабила позиции в инвестиционной сфере, упали темпы развития строительной отрасли, ухудшилась ситуация с демографией. На заседании правительства 26 декабря, посвящённом подведению итогов 2017 года, глава республики заявил, что за 11 месяцев этого года на 6,6% сократились темпы строительных работ, более чем на 14% - ввод жилья. Почти на четверть за 9 месяцев этого года сократились инвестиции в основной капитал.

Ольга Червяцова (руководитель группы мониторинга пещеры Шульган-Таш) заступилась за верблюда

В кругах археологов эту обаятельную молодую женщину называют хранительницей пещеры. После директора заповедника "Шульган-Таш" Михаила Косарева она - второй человек, который готов пожертвовать очень многим ради сохранения этого уникального места, причем делает это абсоюно бескорыстно, ради идеи. Оля знает наперечет каждую трещинку на теле Каповой пещеры и каждый штрих древних наскальных рисунков лошадок, мамонтов и вот теперь еще и верблюда, вокруг которого, напомним, разгорелись в последние пару месяцев нешуточные страсти. Напомним, сенсационное сообщение об открытии появилось в конце ноября текущего года. Руководитель Научно-производственного центра по охране и использованию недвижимых объектов культурного наследия РБ (НПЦ РБ) НПЦ РБ Данир Гайнуллин собрал пресс-конференцию и сообщил о сенсационной находке – наскальном изображении верблюда в пещере Шульган-Таш.

Чуть позднее в соцсетях началось довольно некрасивое выяснение отношений. Данир Гайнуллин высказал претензии Владиславу Житеневу, опубликовавшему фотографию открытия со своими комментариями.

Владислав сделал это за несколько часов до пресс-конференции НПЦ РБ, использовав фото, которое получил от руководителя группы мониторинга пещеры Шульган-Таш Ольги Червяцовой, чем, собственно, и вызвал негодование представителей башкирского центра. Данир Гайнуллин публично обвинил Ольгу Червяцову в краже фотографии верблюда. Ольга не испугалась угроз в свой адрес, найдя немало убедительных доказательств того, что действия новоявленных реставраторов могут нанести доисторическому изображению непоправимый вред. В данной истории Ольга – по большому счету выступает как боец невидимого фронта, потому что не является публичной фигурой. Пока представители руководства решают вопросы на дипломатическом уровне, Ольга при поддержке единомышленников из археологической экспедиции МГУ старается поддерживать порядок на вверенной ей территории, кстати, в рамках своих должностных обязанностей.

Данная история наверняка еще получит свое продолжение, и наша отважная героиня еще может сыграть в ней далеко не последнюю роль.

Александр Филиппов больше не работает в мэрии Уфы

Александр Филиппов с 2012 года работал в мэрии Уфы, курировал строительный блок. В апреле 2017 года он был со скандалом уволен из мэрии. Причина увольнения – утрата доверия. Основанием для увольнения стало решение комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов. Тогда комиссия пришла к выводу, что господин Филиппов в 2012 году после нескольких месяцев работы в администрации согласовал выделение компании своей сестры ООО «Энергогазстрой» земельного участка под строительство магазина «О’кей», но своего работодателя об этом он не предупредил.

Александра Филиппова такое решение администрации не устроило, через суд он пытался восстановиться в должности. Однако Уфимский районный суд и Верховный суд Башкирии отказали в удовлетворении его требований.

В конце июля стало известно о том, что прокуратура Башкирии направила в Уфимский районный суд уголовное дело в отношении Александра Филиппова. Ему предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов в крупном размере (ч. 1 ст. 198 УК РФ). Дело было возбуждено по материалам, которые поступили из Управления ФСБ по РБ.

По версии следствия, Александр Филиппов в 2011 году через сеть посредников и аффилированных лиц разработал и осуществил схему продажи коммерческой организации, которая позволила ему сокрыть от налоговых органов реальный доход от сделки в размере 29 млн руб. Сумма укрытого налога на доход физического лица составила более 3,7 млн руб.

В настоящее время суд рассматривает дело по существу. На одном из заседаний один из свидетелей Рустэм Насыров взял вину на себя. На другом заседании ключевой свидетель обвинения Евгений Ивушкин заявил о давлении на него со стороны следствия.

Станислав Сырыгин и Алия Айсина провели велопарад "I bike Ufa"

28 мая в Уфе планировалось провести масштабный городской фестиваль «I bike Ufa». Как сообщали организаторы, Станислав Сырыгин и Алия Айсина, подготовкой к этому мероприятию они начали заниматься за год. Планировалось, что центральные улицы города будут закрыты для движения автотранспорта на весь день, по городу же будут открыты десятки фестивальных площадок. Однако в последний день событие было отменено. Позже организаторам все-таки удалось договорится с властями и мероприятие состоялось - только в другом формате: 15 июля в городе состоялся велопарад I bike Ufa, где приняли участие более 7,5 тысяч велосипедистов.

Как следует из информации в официальной группе фестиваля в социальной сети, организаторы обратились к правительству республики с предложением провести в Уфе в 2018 году международный велосипедный конгресс.

Директор школы № 21 в Белорецке Владимир Кривоус восстановился в своей должности

Еще одна интересная, на наш взгляд, история произошла в городе Белорецк с директором школы № 21 Владимиром Кривоусом. В мае этого года на территории школы педагогический коллектив встретился с депутатом Госдумы от Башкирии Гаджимурадом Омаровым. На встрече, как рассказал «Медиакорсети» Владимир Кривоус, обсуждались проблемы современного образования. Кроме этого, была достигнута договоренность о том, что Омаров окажет школе помощь на 8 млн руб. Деньги планировалось потратить на благоустройство школы, закупку необходимого инвентаря и т.д. Эту встречу не одобрили в администрации города, а через некоторое время Владимира Кривоуса уволили с должности. Мужчина посчитал это увольнение незаконным и оспорил его в суде. В октябре Белорецкий межрайонный суд восстановил Владимира Лукича в должности. Судья зачитывал решение под аплодисменты педагогического коллектива школы.

В настоящее время Владимир Лукич продолжает работать в школе.

Врач инфекционист из Уфы Виктория Валикова построила клинику в Гватемале и сообщила о старте нового проекта

Уфимский врач-инфекционист Виктория Валикова в этом году завершила свой первый проект –девушка построила клинику для местных жителей в небольшой деревеньке Чуинахтахуюб в Гватемале. Официальное открытие клиники состоялось 24 февраля.

А уже в октябре девушка объявила о старте нового проекта – теперь она планирует построить клинику в маленькой рыбацкой деревне Эль-Розарио в Никарагуа.

- Это сложный для реализации проект: эндемичный по малярии район, нет дороги, нет электричества и нет питьевой воды. Мы хотим это изменить. Мы хотим дать людям возможность получать своевременную медицинскую помощь и не умирать от излечимых заболеваний, - написала она на своей страничке в социальной сети.

Нужную для строительства клиники сумму в размере 1,5 млн руб. девушка собрала на ккраудфандинговой платформе boomstarter меньше, чем за один месяц.

10-ти летний Матвей Радченко выпустил вторую книгу сказок

10-летний Матвей Радченко с рождения болеет неизвестной болезнью: по непонятной причине у него подает уровень глюкозы в крови, и в результате повышается уровень кетоновых тел (ацетона). Мама с целью того, чтобы понять какая у ребенка болезнь, обращалась в разные российские клиники, но достоверный диагноз поставить не смогли нигде. Физически Матвей очень слаб: при росте 147 см он весит всего 27 кг. Мальчик не может бегать, прыгать, долго ходить. При этом мальчик не отчаивается, хорошо учится, посещает музыкальную школу (учится играть на балалайке).

Раньше у мальчика часто случались метаболические кризы и его отвозили в реанимацию: дело в том, что уровень ацетона повышался до 100 ммоль (при уровне 15 ммоль беременным женщинам показано прерывание беременности).

Четыре года назад мама нашла решение проблемы – она стала возить его на лечение в санаторий в Железноводске. С помощью этого лечения метаболические кризы удалось победить. Для того, чтобы удалось сохранить достигнутых результатов, необходимо ездить на лечение два раза в год. На одну поездку необходимо около 100 тыс руб. Эта сумма достаточно большая для семьи, ведь мама воспитывает ребенка одна, и не может работать, так как ребенку нужен постоянный уход. Семья живет на пособие по инвалидности. Несмотря на все сложности, просить деньги мама с сыном не решаются. Они пошли другим путем: мальчик с детства рассказывает сказки, мама записала их. Благодаря спонсору в этом году в Москве удалось выпустить уже вторую книгу сказок тиражом 3 тысяч экземпляров. Мама с сыном продают книги по 200 руб. Вырученные деньги они рассчитывают потратить на лечение.

Маме двойни из Уфы сделали операцию в Барселоне

В середине августа 2017 года «Медиакорсеть» опубликовала историю мамы двойняшек из Уфы 35-летней Алины Жилиной. С детства ее мучали головные боли, а в старших классах ей поставили диагноз «искривление позвоночника». 20 лет назад ей сделали операцию и поставили диагноз «синдром Арнольда Киари» (врожденная патология развития головного мозга – прим.ред.). Однако эта операция Алину не вылечила: ее все также постоянно мучали боли, грыжи, остался парез руки. Совсем недавно женщина узнала о том, что у нее так называемый тетеринг-синдром - натяжение концевой нити спинного мозга. А синдром Арнольда Киари является уже сопутствующим. Прогнозы врачей были не утешительны: если бы женщине не успели сделать операцию, то ее могло парализовать. Ситуация осложнялась тем, что у женщины двое детей – близнецы Женя и Даша, которые с детства больны тяжелой формой ДЦП. В самом печальном варианте событий детей у женщины могли забрать. Но, к счастью, нашлись спонсоры, которые оплатили лечение женщины в одной из клиник Барселоны. Операция прошла успешно. В начале декабря Алина вернулась домой здоровой.

Известного уфимского промоутера Евгения Мартыненко осудили за педофилию

Шокирующую историю Медикорсеть опубликовала в октябре этого года. Музыкальный промоутер Евгений Мартыненко раньше привозил в Уфу звезд отечественной и зарубежной эстрады, а сейчас он отбывает наказание в колонии строгого режима № 16 в Салавате. Его осудили по статье «Насильственные действия сексуального характера» (ст. 132 УК РФ) в отношении несовершеннолетней. По материалам уголовного дела Евгения обвинил его сосед, утверждающий, что 5 мая 2016 года застал его возле своей лежащей на кресле шестилетней дочки. Евгений настаивал, что просто хотел показать соседу, который был всегда слишком груб с детьми, что можно нормально общаться с ними без криков и рукоприкладства.