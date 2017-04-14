«Роснефть» судится с «Системой»: прямая трансляция из зала суда в Уфе

«Роснефть» пытается взыскать с «Системы» свыше 170 миллиардов рублей.

Иск в Арбитражный суд Башкирии поступил еще в начале мая. Истец («Роснефть») считает, что на такую сумму нанесен ущерб в результате реорганизации «Башнефти».

«Роснефть» не устраивает, что в ходе реорганизации «Башнефть» перестала контролировать 49 процентов капитала «Системы-инвест», владевшей акциями «Уфаоргсинтеза» и Башкирской электросетевой компании. Также в «Роснефти» считают неправомерным переход кредиторской задолженности «Системы-инвест» в 36 млрд руб перед «Башнефтью» к дочерней структуре «Башнефть-инвест». Вначале сумма иска была 106,6 млрд руб. Но после пересчета обесценения рубля сумма иска была увеличена до 170,6 млрд руб.

Медиакорсеть ведет прямую трансляцию из зала суда.

11.00 - В зале много журналистов, в том числе приехали сотрудники СМИ из Москвы. Видно, что интерес прессы к процессу огромный.

11. 30 - Поступило ходатайство от минземимущества Башкирии об участии в процессе в качестве соистца. Представитель минземимущества Руслан Аминев пояснил, что указанный спор является корпоративным, но поскольку минземимущества Башкирии также является акционером «Башнефти», то также намерено участвовать в процессе. Требования министерства идентичны изначальным - до увеличения суммы требования.

11.45 - Представитель АФК «Система» выступил против принятия ходатайства минземимущества. В качестве аргументов он приводил статью 44 Арбитражного кодекса, в котором устанавливается, что в процессе могут участвовать только те лица, чьи права непосредственно нарушены, а также решение Совета директоров «Башнефти» от 17.12.2012 года, на котором было принято решение о реорганизации компании. На нем присутствовал Пустовгаров, который проголосовал "за", тем самым интересы республики были учтены, считает ответчик.

12.00 - Суд удовлетворил ходатайство. Минземимущество региона привлечено в судебный процесс в качестве соистца.

12.05 - Представитель «Роснефти» ходатайствует об увеличении суммы исковых требований до 170,619 миллиарда рублей. Напомним, минземимущества республики предварительно уже поддержал эти требования.

12.20 - Представитель АФК «Система» выступил против увеличения суммы исковых требований. Его аргументы: «Это просто нонсенс, сумма ранее не фигурировала. Это по сути требования о взыскании упущенной выгоды».

12.25 - Представитель «Роснефти» объясняет, что нефтяная компания просит увеличить сумму исковых требований на том основании, что «Башнефть» якобы недополучила значительные средства. А пересчитали на доллары, так как значительная часть средств хранилась в валюте.

12.30 - Объявлен перерыв на обед.

13.50 - Суд удовлетворил ходатайство об увеличении суммы исковых требований.

14.05 – «Роснефть» ходатайствует о приобщении к материалам дела переписки топ-менеджеров АФК «Система» и «Башнефти». В ней, как считают в «Роснефти», содержатся доказательства того, что они знали о том, что реорганизация «Башнефти» будет в последующем для нее убыточна. «Это просто легенда о том, чтобы провести реорганизацию под видом бизнес-стратегии», - цитата из выступления.

14.10 – АФК «Система» выступила против, заявив, что это против закона, так как «Роснефть» должна была уведомить их о том, что они будут просить приобщать эти материалы.

14.20 - Представитель АФК «Система» считает, что отвечиком должно быть и Росимущества, так как погашение акций (8,8 млн привилегированных и 2,7 млн обыкновенных) происходило по решению совета директоров от 18.03.15 г, когда «Башнефть» принадлежала уже Росимуществу. Он ходатайствует на том, чтобы Росимущества привлекли в качестве третьего лица на стороне ответчика.

14.45 – Представитель «Роснефти»: «Единогласного решения собрания акционеров по реорганизации не было. «За» проголосовали владельцы 173 млн, из них 171,6 млн акций принадлежали АФК «Система». Более 80 процентов миноритарных акционеров проголосовали «против».

14.50 – Представители «Башнефти», «Роснефти» и минземимущества выступили против ходатайства АФК «Система» о привлечении Росимущества в качестве третьего лица на стороне ответчика. Аргументы - поскольку отсутствуют причинно-следственная связь и причинение вреда Росимущества.

15.00 - Полную позицию по иску представитель АФК «Система» не представил. Просит отложить заседание. Аргумент - дело не готово к судебному разбирательству. Юрист дал понять, что «Роснефть» слишком поздно разместила информацию в открытых источниках и не на всех доступных ресурсах. Якобы акционеры, не узнавшие об этом, не смогли заявить о своих требованиях. «Не может быть определен круг лиц, участвующих в деле», - цитата из выступления.

15.10 - Представитель «Роснефти» считает, что ответчик злоупотребляет законодательством и затягивает процесс. Суд отказывает АФК «Система» в ходатайстве по отложению заседания, а вопрос о привлечении Росимущества переносит на следущее судебное заседание, которое назначено на 27 июня, в 14.00. В этот день состоится рассмотрение дела по существу.

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