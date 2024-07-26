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Погода в Уфе завтра не сулит ничего хорошего

Погода в Уфе завтра не сулит ничего хорошего

26 июля 2024, 10:11
Жителей города вполне чётко и ёмко предупреждают об угрожающих опасностях разгула стихии спасатели Уфы.

«Планы погоды на Уфу в ближайшие сутки — залить дождём и сдуть», уверены специалисты Управления гражданской защиты населения в Уфе. Спасатели получили прогноз погоды в Уфе на завтра, 27 июля, и спешат предупредить жителей города о грядущем ненастье.

С вечера пятницы, 26 июля, до вечера субботы, 27 июля, погода в Уфе будет не самой приятной. Синоптики дают прогноз о сильных дождях и ветре. Самые интенсивные ливни ожидают в Уфе в ночь с пятницы на субботу. При этом ожидается усиление ветра до порывов со скоростью в 18 м/с. При этом ночные температуры опустятся до +10°С…+12°С, днем ожидается +17°С…+19°. В субботу стоит захватить зонтик, а лучше отказаться от прогулок под ветром и дождем.

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