Самолёт Уфа-Сочи задымился при посадке

Задымление правой стойки шасси самолета «Аэробус — 332» заметили при посадке в аэропорту Сочи. Неладное с самолетом рейса NWS418 «Уфа — Сочи» авиакомпании «Северный ветер» в 08:56 в понедельник, 22 июня, заметил наблюдатель пожарного поста. Он доложил об этом администрации аэропорта. Диспетчер срочно вызвал на взлетно-посадочную полосу пожарный расчет. Пожарные прибыли на место вызова и были готовы тушить самолет.



«Аэробус» отбуксировали на стоянку и пристально осмотрели. Тушение задымившей стойки шасси не потребовалось.





