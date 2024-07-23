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Самолёт Уфа-Сочи задымился при посадке

Самолёт Уфа-Сочи задымился при посадке

23 июля 2024, 09:59
Фото: 1MI
На полосу аэропорта срочно вызвали пожарных, сообщает Telegram-канал «АвиаИнцидент».

Задымление правой стойки шасси самолета «Аэробус — 332» заметили при посадке в аэропорту Сочи. Неладное с самолетом рейса NWS418 «Уфа — Сочи» авиакомпании «Северный ветер» в 08:56 в понедельник, 22 июня, заметил наблюдатель пожарного поста. Он доложил об этом администрации аэропорта. Диспетчер срочно вызвал на взлетно-посадочную полосу пожарный расчет. Пожарные прибыли на место вызова и были готовы тушить самолет.

«Аэробус» отбуксировали на стоянку и пристально осмотрели. Тушение задымившей стойки шасси не потребовалось.


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