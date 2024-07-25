«Я тебе выброшу собаку, олень!»: ролик из Уфы заставляет рыдать

Posted Сегодня, 08:09
Published Сегодня, 08:09
Modified Сегодня, 09:13
Updated Сегодня, 09:13
В крупном уфимском паблике появилась запись, свидетельствующая о том, что в наших сердцах еще есть жестокость. Случайная прохожая сняла на Минской улице в Демском районе в Уфе на видео то, как обошлись с домашним псом. Женщина заметила, что водитель черной «Лады» притормозил на второстепенной дороге. Из салона машины выпихнули большого темного пса. Собака начала крутиться возле закрытых дверей «Лады». Но её бросили… Водитель ударил по педали газа, оставляя своего вчерашнего любимца в клубах дорожной пыли из-под колёс.
Брошенный пёс долго метался по дороге. Он настойчиво искал своего любимого хозяина, не понимая — «за что?». От этих кадров сердце обливается кровью. Уфимцы не понимают, откуда такая жестокость и очень обижены на бросившего верное животное человека.
— Номера есть — какие проблемы, видео есть. Найти наказать! — предлагает Александр.
— Разве так можно? Собака, например, жила сколько лет с этими тварями, постарела — привозят и оставляют. Как так можно? Ведь они же все понимают. Всё равно, что кого-то из членов семьи так выбрасывать. Люди такие бездушные стали, — сокрушается Юлай.
— Это не хозяин, а чудовище безмозглое, — ставит диагноз Винер.