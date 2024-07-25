«Я тебе выброшу собаку, олень!»: ролик из Уфы заставляет рыдать

В крупном уфимском паблике появилась запись, свидетельствующая о том, что в наших сердцах еще есть жестокость. Случайная прохожая сняла на Минской улице в Демском районе в Уфе на видео то, как обошлись с домашним псом. Женщина заметила, что водитель черной «Лады» притормозил на второстепенной дороге. Из салона машины выпихнули большого темного пса. Собака начала крутиться возле закрытых дверей «Лады». Но её бросили… Водитель ударил по педали газа, оставляя своего вчерашнего любимца в клубах дорожной пыли из-под колёс.