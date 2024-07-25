Мужчина отпилил «болгаркой» себе руку

Posted Сегодня, 09:35
Published Сегодня, 09:35
Modified Сегодня, 09:38
Updated Сегодня, 09:38
37-летний мужчина был доставлен в приёмное отделение бригадой «Скорой помощи» в состоянии шока из-за значительной потери крови. Во время работ на своем участке он случайно травмировался болгаркой из-за несоблюдения правил техники безопасности.
Хирурги в экстренном порядке провели операцию, в ходе которой остановили активное кровотечение из поврежденной лучевой артерии. Для восстановления кровотока врачи в качестве протеза сосуда использовали собственную подкожную вену пациента. Это позволило обеспечить необходимое кровоснабжение конечности и минимизировать риски развития осложнений.
— Операция прошла успешно, врачи сохранили пациенту руку, избежав более серьезных последствий, — отмечают в Минздраве Башкирии.