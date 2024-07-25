Мужчина отпилил «болгаркой» себе руку

Хирурги в экстренном порядке провели операцию, в ходе которой остановили активное кровотечение из поврежденной лучевой артерии. Для восстановления кровотока врачи в качестве протеза сосуда использовали собственную подкожную вену пациента. Это позволило обеспечить необходимое кровоснабжение конечности и минимизировать риски развития осложнений.