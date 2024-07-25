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Published Сегодня, 09:35

Modified Сегодня, 09:38

Updated Сегодня, 09:38

Мужчина отпилил «болгаркой» себе руку

Мужчина отпилил «болгаркой» себе руку

25 июля 2024, 09:35
Фото: Минздрав Башкирии
Врачи больницы скорой медицинской помощи Уфы спасли пациенту поврежденную конечность, сообщает пресс-служба Минздрава РБ.

37-летний мужчина был доставлен в приёмное отделение бригадой «Скорой помощи» в состоянии шока из-за значительной потери крови. Во время работ на своем участке он случайно травмировался болгаркой из-за несоблюдения правил техники безопасности.

Хирурги в экстренном порядке провели операцию, в ходе которой остановили активное кровотечение из поврежденной лучевой артерии. Для восстановления кровотока врачи в качестве протеза сосуда использовали собственную подкожную вену пациента. Это позволило обеспечить необходимое кровоснабжение конечности и минимизировать риски развития осложнений.

— Операция прошла успешно, врачи сохранили пациенту руку, избежав более серьезных последствий, — отмечают в Минздраве Башкирии.

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