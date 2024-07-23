Башкирия восстановит почти сотню объектов в ЛНР

Posted Сегодня, 18:27
Published Сегодня, 18:27
Modified Сегодня, 18:29
Updated Сегодня, 18:29
На совещании в Правительстве Башкирии во вторник, 23 июля, обсудили планы по восстановлению в подшефном для региона населенном пункте в ЛНР — Красном Луче — социальной инфраструктуры. В 2024 года Республика Башкортостан планирует выполнить работы на 92 объектах. А всего за три года, 2022–2025 годы, завершить восстановление 231 объекта.
— В 2023 году в подшефном Красном Луче наши организации завершили работы на 64 объектах, — сообщим премьер-министр Республики Башкортостан Андрей Назаров.- В Мариуполе с 2022 года восстановлены 25 многоквартирных домов и городскую больницу, в Макеевке — 24 многоквартирных дома и пять социальных объектов.
Один из подшефных Башкирии объектов — центральный сквер в населенном пункте Красный Луч. Силами Башкортостана там заменят инженерные коммуникации, проложат пешеходные дорожки и даже установят фонтан. В общем, реконструкция состоится комплексная. Сквер в Красном Луче намерены открыть до октября 2024 года, сообщает ГТРК «Луганск».
В 2023 году специалисты из Башкирии отремонтировали в Красном Луче детский садик «Звёздочка», разрушенную школу №7, 17 участков дорог протяженностью свыше 25 км, три газовых котельных в учреждениях образования.