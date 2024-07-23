Башкирия восстановит почти сотню объектов в ЛНР

Один из подшефных Башкирии объектов — центральный сквер в населенном пункте Красный Луч. Силами Башкортостана там заменят инженерные коммуникации, проложат пешеходные дорожки и даже установят фонтан. В общем, реконструкция состоится комплексная. Сквер в Красном Луче намерены открыть до октября 2024 года, сообщает ГТРК «Луганск».



В 2023 году специалисты из Башкирии отремонтировали в Красном Луче детский садик «Звёздочка», разрушенную школу №7, 17 участков дорог протяженностью свыше 25 км, три газовых котельных в учреждениях образования.