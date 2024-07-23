Хозяйка Wildberries ездила в Башкирию с мыслями о разводе

И Артур Идельбаев, и Татьяна Бакальчук выглядят на снимке как давние приятели: непринужденные позы, комфортная одежда в стиле «кэжуал», простая садовая мебель. Но что же обсуждали собеседники в начале июля 2024 года? Этот вопрос, как и цель визита Татьяны Бакальчук в Уфу и Башкирию, не оставляет многих на фоне известия о том, что Wildberries грозит рейдерский захват. Об этом в беседе с главой Чечни Рамзаном Кадыровым во вторник, 23 июля, сообщил Владислав Бакальчук. По его данным, его супруге «задурили голову» и хотят отнять у семьи бизнес. Хозяйка Wildberries Татьяна Бакальчук практически сразу опровергла громкое заявление: идёт стандартный бракоразводный процесс, поводов для беспокойства нет. Во всяком случае, у нее — как основательницы бизнеса. А ее будущий экс-супруг в июне 2024 года был поставлен в курс перестановок в топ-менеджменте компании из-за развода.