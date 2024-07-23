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Хозяйка Wildberries ездила в Башкирию с мыслями о разводе

Хозяйка Wildberries ездила в Башкирию с мыслями о разводе

23 июля 2024, 18:45
Фото: Артур Идельбаев
Зачем самая состоятельная женщина России Татьяна Бакальчук посещала одно из самых красивых мест Республики Башкортостан, отвечают в соцсетях.

Директор геопарка «Торатау» в Башкирии Артур Идельбаев выложил в свой аккаунт в социальной сети «Вконтакте» фотографию, на которой он изображен вместе с основателем и гендиректором российского маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук. Пост датирован 7 июля 2024 года. Управленец из Башкирии подписал памятное фото на одном из самых живописных фонов региона незамысловато: «Просто пьём чай с чак-чаком… Просто на берегу Агидели в Бурзянском районе.».

И Артур Идельбаев, и Татьяна Бакальчук выглядят на снимке как давние приятели: непринужденные позы, комфортная одежда в стиле «кэжуал», простая садовая мебель. Но что же обсуждали собеседники в начале июля 2024 года? Этот вопрос, как и цель визита Татьяны Бакальчук в Уфу и Башкирию, не оставляет многих на фоне известия о том, что Wildberries грозит рейдерский захват. Об этом в беседе с главой Чечни Рамзаном Кадыровым во вторник, 23 июля, сообщил Владислав Бакальчук. По его данным, его супруге «задурили голову» и хотят отнять у семьи бизнес. Хозяйка Wildberries Татьяна Бакальчук практически сразу опровергла громкое заявление: идёт стандартный бракоразводный процесс, поводов для беспокойства нет. Во всяком случае, у нее — как основательницы бизнеса. А ее будущий экс-супруг в июне 2024 года был поставлен в курс перестановок в топ-менеджменте компании из-за развода.

Напомним, что во время визита в Башкирию и Уфу, которые выпали уже на старт развода с мужем, Татьяна Бакальчук не только отдохнула в геопарке, но и посетила с бизнес-визитом Уфу. Как известно, самая состоятельная по оценке Forbes женщина России намерена построить в Башкортостане распределительный центр для Wildberries.

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#Юлия Литвиненко#Общество#Уфа#Башкортостан#Россия#Новости Башкирии#Новости Уфы#Развод#Forbes#Wildberries#Татьяна Бакальчук#Геопарк#Бизнес-визит
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