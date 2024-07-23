Уфимец сорвал вылет самолета вредной привычкой

40-летний житель города Ишимбай Республики Башкортостан задержал вылет самолета из Ханты-Мансийска в Уфу в понедельник, 22 июля. Пассажир решил еще взлёта авиалайнера покурить в туалете самолёта. Это заметили стюарды. Они просили мужчину покинуть салон воздушного транспорта за грубое нарушение правил безопасности. Но мужчина из Башкирии устроил скандал и дебош. Он отказался выходить из самолёта, публично оскорбил представителей авиакомпании. Сотрудникам компании-перевозчика ничего не оставалось, кроме как передать буйного курильщика сотрудникам линейного отдела полиции аэропорта Ханты-Мансийска.



При проверке личности 40-летнего жителя Башкирии оказалось, что ранее он уже привлекался к административной ответственности за нарушение общественного порядка, а также имеет уголовную судимость по насильственной статье. Теперь в криминальной биографии буйного пассажира авиарейса — штраф за курение и протокол за оскорбление. Материалы в отношении нарушителя из Башкирии отправлены в прокуратуру.



Напомним, что вахтовики из Башкирии — частые антигерои сводок транспортной полиции. Жители и уроженцы региона попадают в передряги как в наземном, так и в воздушном транспорте. Чаще всего неприятности связаны с употреблением алкоголя.