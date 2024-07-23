mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:36

Published Сегодня, 07:36

Modified Сегодня, 07:41

Updated Сегодня, 07:41

Уфимец сорвал вылет самолета вредной привычкой

Уфимец сорвал вылет самолета вредной привычкой

23 июля 2024, 07:36
Фото: 1MI
В аэропорту Ханты-Мансийска транспортные полицейские привлекли к ответственности курившего на борту самолета пассажира, сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по УрФО.

40-летний житель города Ишимбай Республики Башкортостан задержал вылет самолета из Ханты-Мансийска в Уфу в понедельник, 22 июля. Пассажир решил еще взлёта авиалайнера покурить в туалете самолёта. Это заметили стюарды. Они просили мужчину покинуть салон воздушного транспорта за грубое нарушение правил безопасности. Но мужчина из Башкирии устроил скандал и дебош. Он отказался выходить из самолёта, публично оскорбил представителей авиакомпании. Сотрудникам компании-перевозчика ничего не оставалось, кроме как передать буйного курильщика сотрудникам линейного отдела полиции аэропорта Ханты-Мансийска.

При проверке личности 40-летнего жителя Башкирии оказалось, что ранее он уже привлекался к административной ответственности за нарушение общественного порядка, а также имеет уголовную судимость по насильственной статье. Теперь в криминальной биографии буйного пассажира авиарейса — штраф за курение и протокол за оскорбление. Материалы в отношении нарушителя из Башкирии отправлены в прокуратуру.

Напомним, что вахтовики из Башкирии — частые антигерои сводок транспортной полиции. Жители и уроженцы региона попадают в передряги как в наземном, так и в воздушном транспорте. Чаще всего неприятности связаны с употреблением алкоголя.

Читайте также:
Отдыхающие избили сотрудника Росгвардии в УфеИстория с побегом из детдома в Уфе обрастает жуткими деталямиВерблюда угнали из цирка в Башкирии
#Юлия Литвиненко#Общество#Происшествия#Уфа#Башкортостан#Полиция#Россия#Новости Башкирии#Новости Уфы#Безопасность#Нефтекамск#Татарстан#Нарушения#Насилие#Авиакомпания#Инциденты#Ханты-Мансийск#Пассажиры#Курение#Административная ответственность#Оскорбление#Привычки#Уголовное право
Подпишитесь
Когда в Башкирии кончатся дожди
Сегодня, 05:26
История с побегом из детдома в Уфе обрастает жуткими деталями
Вчера, 19:24
Верблюда угнали из цирка в Башкирии
Вчера, 19:07
Чиновница из Башкирии просит отправить её на СВО
Вчера, 17:19
Берегите детей и себя: ТОП-7 домашних животных, от которых передаются заболевания
Вчера, 13:59
Россиян ждут новые штрафы за выгул собак
Вчера, 14:04