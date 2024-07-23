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VIP-гость разгромил ночной клуб в Башкирии

VIP-гость разгромил ночной клуб в Башкирии

23 июля 2024, 09:25
Фото: 1MI
Мужчина сносил всё на своём пути и причинил организации значительный ущерб, сообщается в документах Верховного суда РБ.

Настоящий погром произошел в ночном клубе «Хандо» в городе Бакалы в Башкирии. Там всю катушку отдохнул гость vip-зала. Как рассказали очевидцы буйного веселья, «швырял барные металлические и деревянные стулья в стены, по залу, в диджейскую рубку, сбрасывал посуду, ударил в дверь, смахивал посуду со столов, кидал фужеры в отдыхающих. Аналогично в vip -комнате был беспорядок и разбита посуда».

Большая уборка и подсчет убытков проходили в «Хандо» 12–13 марта 2023 года. Владельцы организации решили призвать буйного гостя к ответу. Они через суд потребовали возмещение ущерба и взыскание штрафа. Решением Чекмагушевского межрайонного суда Республики Башкортостан с мужчины взыскали ₽70 400. Гость заведения с таким исходом не согласился и решил обжаловать решение в Верховном суде Башкирии.

ВС РБ пришёл к выводу об обоснованности требований администрации клуба и размере взыскания с посетителя заведения.

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