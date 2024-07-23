VIP-гость разгромил ночной клуб в Башкирии

Настоящий погром произошел в ночном клубе «Хандо» в городе Бакалы в Башкирии. Там всю катушку отдохнул гость vip-зала. Как рассказали очевидцы буйного веселья, «швырял барные металлические и деревянные стулья в стены, по залу, в диджейскую рубку, сбрасывал посуду, ударил в дверь, смахивал посуду со столов, кидал фужеры в отдыхающих. Аналогично в vip -комнате был беспорядок и разбита посуда».