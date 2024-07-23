VIP-гость разгромил ночной клуб в Башкирии

Posted Сегодня, 09:25
Published Сегодня, 09:25
Modified Сегодня, 09:27
Updated Сегодня, 09:27
Настоящий погром произошел в ночном клубе «Хандо» в городе Бакалы в Башкирии. Там всю катушку отдохнул гость vip-зала. Как рассказали очевидцы буйного веселья, «швырял барные металлические и деревянные стулья в стены, по залу, в диджейскую рубку, сбрасывал посуду, ударил в дверь, смахивал посуду со столов, кидал фужеры в отдыхающих. Аналогично в vip -комнате был беспорядок и разбита посуда».
Большая уборка и подсчет убытков проходили в «Хандо» 12–13 марта 2023 года. Владельцы организации решили призвать буйного гостя к ответу. Они через суд потребовали возмещение ущерба и взыскание штрафа. Решением Чекмагушевского межрайонного суда Республики Башкортостан с мужчины взыскали ₽70 400. Гость заведения с таким исходом не согласился и решил обжаловать решение в Верховном суде Башкирии.
ВС РБ пришёл к выводу об обоснованности требований администрации клуба и размере взыскания с посетителя заведения.