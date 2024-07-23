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Смертельное ДТП устроил водитель иномарки в Башкирии

Смертельное ДТП устроил водитель иномарки в Башкирии

23 июля 2024, 06:23
Фото: 1MI
Мужчина промчался на красный сигнал светофора и сбил женщину на пешеходном переходе, сообщает пресс-служба прокуратуры РБ.

Нефтекамский городской суд рассмотрел уголовное дело о смертельном ДТП, которое произошло в городе в апреле 2024 года. За преступную неосторожность и неосмотрительность перед законом ответил водитель автомобиля Lifan X50 — мужчина из Калтасинского района Башкирии.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Башкортостан, водитель грубо нарушил Правила дорожного движения. Он проехал пешеходный переход на запрещающий движение транспорта сигнал светофора. Под колёса иномарки попала женщина. Она получила множественные травмы и скончалась от последствий аварии.

Свою вину автомобилист отрицать не стал. Суд вынес обвинительный приговор. Мужчину отправили на 2,5 года в колонию-поселение и на два года отобрали у него водительские права. Впрочем, если подсудимый или прокуратура посчитают наказание не соответствующим реальной степени вины, то стороны процесса могут обжаловать приговор.

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