Смертельное ДТП устроил водитель иномарки в Башкирии

Свою вину автомобилист отрицать не стал. Суд вынес обвинительный приговор. Мужчину отправили на 2,5 года в колонию-поселение и на два года отобрали у него водительские права. Впрочем, если подсудимый или прокуратура посчитают наказание не соответствующим реальной степени вины, то стороны процесса могут обжаловать приговор.