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Уфимка за ₽1 млн «прокачала» интернет

Уфимка за ₽1 млн «прокачала» интернет

26 июля 2024, 08:44
Фото: 1MI
Женщина решила улучшить качество мобильной связи по совету оператора связи, сообщает пресс-служба МВД Башкирии.

Телефонные мошенники находят новые схемы обмана доверчивых жителей Башкирии. Так, в пятницу, 27 июля, стало известно о двух свежих сценариях телефонных разводов.

70-летняя жительницы Уфы вечером в четверг, 25 июля, получила телефонный звонок. Ей звонил якобы представитель оператора ее мобильной связи. Собеседник рассказал женщине, что она может улучшить качество мобильного интернета и «прокачать» его до 5G. Для этого нужно сделать буквально пару тапов по экрану. Уфимка следовала указаниям собеседника, а потом обнаружила, что ни «прокаченного» интернета, ни миллиона рублей на ее счету нет.

61-летний житель города Октябрьский в Башкирии потерял еще больше — ₽1,5 млн, почти половина из которых — процентный заём в банке. Мошенники получили доступ к давно забытой мужчиной сим-карте. Используя данные и привязки к личным кабинетам, злоумышленники взяли на мужчину кредит и устроили за счет абонента онлайн-шоппинг на маркетплейсах.

Уфимка заплатит ₽1,5 млн за потерянную «симку»
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