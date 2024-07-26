Уфимка за ₽1 млн «прокачала» интернет

70-летняя жительницы Уфы вечером в четверг, 25 июля, получила телефонный звонок. Ей звонил якобы представитель оператора ее мобильной связи. Собеседник рассказал женщине, что она может улучшить качество мобильного интернета и «прокачать» его до 5G. Для этого нужно сделать буквально пару тапов по экрану. Уфимка следовала указаниям собеседника, а потом обнаружила, что ни «прокаченного» интернета, ни миллиона рублей на ее счету нет.