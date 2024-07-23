«Шевроле» врезались лоб в лоб в Уфе

Столкновения двух автомобилей марки «Шевроле» — «Шевроле Нива» и «Шевроле Круз» — произошло на Российской, 11 в Уфе в понедельник, 22 июля, в 22:18. Известно, что за рулём «Нивы Шевроле» находился 63-летний автомобилист. Житель Уфы хотел повернуть в соседний двор. Но здесь ему навстречу попался «Шевроле Круз».