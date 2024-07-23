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«Шевроле» врезались лоб в лоб в Уфе

«Шевроле» врезались лоб в лоб в Уфе

23 июля 2024, 05:46
Фото: ГАИ Уфы
Авария произошла вечером в понедельник, 22 июля, во время поворота одной из машин во двор, сообщает ГАИ Уфы.

Столкновения двух автомобилей марки «Шевроле» — «Шевроле Нива» и «Шевроле Круз» — произошло на Российской, 11 в Уфе в понедельник, 22 июля, в 22:18. Известно, что за рулём «Нивы Шевроле» находился 63-летний автомобилист. Житель Уфы хотел повернуть в соседний двор. Но здесь ему навстречу попался «Шевроле Круз».

Автомобили ударились лоб в лоб. Столкновение дезориентировало водителя «Шевроле Круз». Он не справился с управлением, и его иномарка вылетела на металлический забор, а потом — влетела в дерево. Но травмы получил водитель другого «Шевроле».

— 63-летний водитель «Шевроле Нива» с ушибами обратился в больницу, после оказания медицинской помощи отпущен, — сообщает ГАИ Уфы.

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