«Шевроле» врезались лоб в лоб в Уфе

Posted Сегодня, 05:46
Published Сегодня, 05:46
Modified Сегодня, 05:49
Updated Сегодня, 05:49
Столкновения двух автомобилей марки «Шевроле» — «Шевроле Нива» и «Шевроле Круз» — произошло на Российской, 11 в Уфе в понедельник, 22 июля, в 22:18. Известно, что за рулём «Нивы Шевроле» находился 63-летний автомобилист. Житель Уфы хотел повернуть в соседний двор. Но здесь ему навстречу попался «Шевроле Круз».
Автомобили ударились лоб в лоб. Столкновение дезориентировало водителя «Шевроле Круз». Он не справился с управлением, и его иномарка вылетела на металлический забор, а потом — влетела в дерево. Но травмы получил водитель другого «Шевроле».
— 63-летний водитель «Шевроле Нива» с ушибами обратился в больницу, после оказания медицинской помощи отпущен, — сообщает ГАИ Уфы.