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Чиновник продал Башкирию за ₽1,3 млн

Чиновник продал Башкирию за ₽1,3 млн

25 июля 2024, 07:18
Фото: 1MI
Знакомый бизнесмен «выкупил» у главы Акбердинского сельсовета пять участков земли, сообщает пресс-служба РБ.

Успешную, выгодную и незаконную сделку провернули бы глава Акбердинского сельсовета Иглинского района и местный предприниматель. Бизнесмен-фермер обратился к чиновнику с заявлением о покупке пяти участков ранее арендованной им земли. Государственный служащий предложить обстряпать дело без лишнего шума и бюрократической волокиты. Схема была такая. Предприниматель отдает главе сельсовета ₽1,3 млн, а тот оформляет на фермера пять участков земли.

Сделку хотели провернуть в июне 2023 года. Бизнесмен получил бы в собственность часть Башкирии, чиновник — взятку, государство — ничего. Но фермер оказался честным человеком и сдал всю схему оперативникам ФСБ. Силовики задержали главу сельсовета и риелтора, через которого проворачивали сделку, с поличным.

Уголовное дело в отношении уже экс-главы сельсовета направлено в Ленинский районный суд Уфы. Кроме того, прокуратура Иглинского района через суд требует увольнения чиновника по утрате доверия. Пока он уволен по иной статье.

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