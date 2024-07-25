Чиновник продал Башкирию за ₽1,3 млн

Успешную, выгодную и незаконную сделку провернули бы глава Акбердинского сельсовета Иглинского района и местный предприниматель. Бизнесмен-фермер обратился к чиновнику с заявлением о покупке пяти участков ранее арендованной им земли. Государственный служащий предложить обстряпать дело без лишнего шума и бюрократической волокиты. Схема была такая. Предприниматель отдает главе сельсовета ₽1,3 млн, а тот оформляет на фермера пять участков земли.