Чиновник продал Башкирию за ₽1,3 млн

Posted Сегодня, 07:18
Published Сегодня, 07:18
Modified Сегодня, 08:33
Updated Сегодня, 08:33
Успешную, выгодную и незаконную сделку провернули бы глава Акбердинского сельсовета Иглинского района и местный предприниматель. Бизнесмен-фермер обратился к чиновнику с заявлением о покупке пяти участков ранее арендованной им земли. Государственный служащий предложить обстряпать дело без лишнего шума и бюрократической волокиты. Схема была такая. Предприниматель отдает главе сельсовета ₽1,3 млн, а тот оформляет на фермера пять участков земли.
Сделку хотели провернуть в июне 2023 года. Бизнесмен получил бы в собственность часть Башкирии, чиновник — взятку, государство — ничего. Но фермер оказался честным человеком и сдал всю схему оперативникам ФСБ. Силовики задержали главу сельсовета и риелтора, через которого проворачивали сделку, с поличным.
Уголовное дело в отношении уже экс-главы сельсовета направлено в Ленинский районный суд Уфы. Кроме того, прокуратура Иглинского района через суд требует увольнения чиновника по утрате доверия. Пока он уволен по иной статье.