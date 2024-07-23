В Уфе поставили необычные объявления

Как пояснили в ведомстве, Уфа имеет туристическую привлекательность, и, если зарубежные гости решат отдохнуть в жаркий день на опасном участке водоема, они должны понимать, что там купаться категорически запрещено. Кроме того, в уфимских университетах обучаются сотни иностранных студентов, которые пока что тоже не знают русский язык в достаточной мере.