В Уфе поставили необычные объявления

Posted Сегодня, 07:55
Published Сегодня, 07:55
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Updated Сегодня, 08:00
Как пояснили в ведомстве, Уфа имеет туристическую привлекательность, и, если зарубежные гости решат отдохнуть в жаркий день на опасном участке водоема, они должны понимать, что там купаться категорически запрещено. Кроме того, в уфимских университетах обучаются сотни иностранных студентов, которые пока что тоже не знают русский язык в достаточной мере.
— На данный момент аншлаги установили на берегу реки Белой в Кировском районе — именно здесь, к сожалению, уже происходили несчастные случаи на воде с иностранными гражданами. Планируется установить их во всех районах Уфы, — отмечают в городской спасательной службе.
Кроме того, для студентов-иностранцев в Уфе сделали интерактивную карту с официальными пляжами столицы — тоже на английском языке.
Напомним. что с начала купального сезона 2024 года спасателям уже приходилось доставать из воды купальщиков из Индии и Египта.