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В Уфе поставили необычные объявления

В Уфе поставили необычные объявления

23 июля 2024, 07:55
Фото: Управление гражданской защиты Уфы
На несанкционированных пляжах города монтируют аншлаги о запрете купания на английском языке, сообщает Управление гражданской защиты Уфы.

Как пояснили в ведомстве, Уфа имеет туристическую привлекательность, и, если зарубежные гости решат отдохнуть в жаркий день на опасном участке водоема, они должны понимать, что там купаться категорически запрещено. Кроме того, в уфимских университетах обучаются сотни иностранных студентов, которые пока что тоже не знают русский язык в достаточной мере.

— На данный момент аншлаги установили на берегу реки Белой в Кировском районе — именно здесь, к сожалению, уже происходили несчастные случаи на воде с иностранными гражданами. Планируется установить их во всех районах Уфы, — отмечают в городской спасательной службе.

Кроме того, для студентов-иностранцев в Уфе сделали интерактивную карту с официальными пляжами столицы — тоже на английском языке.

Напомним. что с начала купального сезона 2024 года спасателям уже приходилось доставать из воды купальщиков из Индии и Египта.

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