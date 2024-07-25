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«Рено» задавил своего водителя в УФе

«Рено» задавил своего водителя в УФе

25 июля 2024, 06:19
Фото: ГАИ Уфы
Столкновение иномарок с неожиданным финалом произошло утром в среду, 24 июля, в районе выезда на федеральную трассу, сообщает городская Госавтоинспекция.

ДТП произошло в 09:20 24 июля на 4 км дороги из Уфы в Оренбург. Там ехал 23-летний мужчина за рулём «Рено Логан». Он двигался в сторону трассы М5 «Урал» в направлении Челябинска. По какой-то причине водитель иномарки не заметил на своём пути стоящий на дороге в попутном направлении «Рено Дастер». Произошло столкновение. Оба водителя вышли из автомобилей. Начался осмотр повреждений. Но этим ДТП не закончилось.

— «Рено Дастер» наехал на стоявшего после ДТП водителя автомобиля «Рено Дастер». Мужчину с различными травмами доставили в больницу, после оказания медицинской помощи он отпущен, — сообщает ГАИ Уфы.

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#Юлия Литвиненко#Общество#Происшествия#Уфа#Башкортостан#ДТП#Россия#Новости Башкирии#Новости Уфы#Госавтоинспекция#Урал#Челябинск#Дорожное происшествие#Рено
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