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Власти

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Ноябрь
Асфальт в Башкирии не приживается
17 ноября, 07:07
Уфу делают красивой за счет мелких торговцев
15 ноября, 06:18
В Башкирии задумались над двухчасовым ограничением в продаже алкоголя
2 ноября, 07:59
Октябрь
Башкирию надоело разбазаривать за гроши
31 октября, 08:13
Власти Уфы набрали кредитов на ₽1,25 млрд
19 октября, 14:28
Тысячи уфимцев остались без тепла
13 октября, 12:52
В Башкирии продлили льготы на ЖКХ
9 октября, 11:55
В Уфе скоро снесут десяток домов
1 октября, 16:01
Сентябрь
В Уфе начались посадки после скандала с аллей
28 сентября, 16:53
Уфимцам не дают жить самокатчики
26 сентября, 07:14
Туризм Башкирии озолотится на сиротках
11 сентября, 18:57
Новые штрафы придумали в Башкирии
5 сентября, 13:52
Хабирову жалуются на разруху в Башкирии
5 сентября, 12:42
Билеты на концерт звезды Ютуба в Уфе стоят по ₽10000
4 сентября, 12:57
Август
Кладбище «полицейских» создали в Уфе
26 августа, 16:44
Уфе нужна помощь
22 августа, 13:45
Потоп в Уфе — последние новости
15 августа, 16:06
Теремок с маскотом-наркоторговцем закроют в Уфе
Власти потребовали руководство заведения немедленно убраться из центра города.
7 августа, 18:34
Тарифы в Башкирии пересмотрят
6 августа, 10:35
Прожиточный минимум в Башкирии обновили
5 августа, 12:35

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