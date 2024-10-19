Власти Уфы набрали кредитов на ₽1,25 млрд

Posted 19 октября, 14:28
Published 19 октября, 14:28
Modified 19 октября, 14:30
Updated 19 октября, 14:30
Всего администрация Уфы заключила соглашений по открытию кредитных линий на ₽1,25 млрд. Средства эти поступят в городскую казну до конца осени 2024 года.
Как ранее сообщал Mkset, деньги властям столицы региона понадобились для закрытия старых долгов и закрытия дефицита в бюджете Уфы. Ранее администрация проводила соответствующие аукционы.
Ранее Mkset публиковал результаты исследования, гласящего о том, что ипотека в Башкирии доступна лишь 14% семей — среди российских субъектов регион занял 35 место по доступности длительных кредитов.