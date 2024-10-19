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Posted 19 октября, 14:28

Published 19 октября, 14:28

Modified 19 октября, 14:30

Updated 19 октября, 14:30

Власти Уфы набрали кредитов на ₽1,25 млрд

Власти Уфы набрали кредитов на ₽1,25 млрд

19 октября 2024, 14:28
Фото: 1MI
Мэрия башкирской столицы собирается закрыть старые долги новыми займами — соответствующие лоты были размещены на портале госзакупок.

Всего администрация Уфы заключила соглашений по открытию кредитных линий на ₽1,25 млрд. Средства эти поступят в городскую казну до конца осени 2024 года.

Как ранее сообщал Mkset, деньги властям столицы региона понадобились для закрытия старых долгов и закрытия дефицита в бюджете Уфы. Ранее администрация проводила соответствующие аукционы.

Ипотека в Уфе доступна только 14,3% семей
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Ранее Mkset публиковал результаты исследования, гласящего о том, что ипотека в Башкирии доступна лишь 14% семей — среди российских субъектов регион занял 35 место по доступности длительных кредитов.

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