Хабирову жалуются на разруху в Башкирии

В комментариях к постам не утихают споры. Одни пользователи утверждают, что иногда действительно выгоднее снести старое здание и построить новое, чем тратить время и средства на его реконструкцию. Другие же говорят о том, как им обидно смотреть на развалины по пути в детский сад: «Каждый день идем мимо этих развалин. Очень обидно за свой город!»