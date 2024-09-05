Хабирову жалуются на разруху в Башкирии

Posted Сегодня, 12:42
Published Сегодня, 12:42
Modified Сегодня, 12:54
Updated Сегодня, 12:54
Жители города недовольны разрушением знакового здания — Дворца культуры «Алмаз». Как оказалось, вместо того, чтобы преобразовать это историческое здание в Дом творчества для детей, его сравняли с землей. Это решение вызвало волну возмущения среди горожан.
— Мы мечтали о том, что под одной крышей будут находиться художественная школа, музыкальная студия и танцевальные кружки. Вместо этого мы получили пустырь, — пишет одна из местных жительниц.
Многие солидарны с ее мнением и выражают сожаление о потерянной культурной ценности города.
В комментариях к постам не утихают споры. Одни пользователи утверждают, что иногда действительно выгоднее снести старое здание и построить новое, чем тратить время и средства на его реконструкцию. Другие же говорят о том, как им обидно смотреть на развалины по пути в детский сад: «Каждый день идем мимо этих развалин. Очень обидно за свой город!»
Отметим также, что многие вспомнили историю самого здания — раньше там находилось бомбоубежище. Теперь же от здания остались лишь груды кирпичей и строительного мусора.
Горожане надеются на восстановление их любимого места и ждут ответов от властей.