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Хабирову жалуются на разруху в Башкирии

Хабирову жалуются на разруху в Башкирии

5 сентября 2024, 12:42
Фото: Соцсети
Жительница Салавата обратилась к Главе Республики Башкортостан с просьбой обратить внимание на разруху вокруг бывшего Дворца культуры «Алмаз», сообщают в среду, 4 сентября, в соцсетях.

Жители города недовольны разрушением знакового здания — Дворца культуры «Алмаз». Как оказалось, вместо того, чтобы преобразовать это историческое здание в Дом творчества для детей, его сравняли с землей. Это решение вызвало волну возмущения среди горожан.

— Мы мечтали о том, что под одной крышей будут находиться художественная школа, музыкальная студия и танцевальные кружки. Вместо этого мы получили пустырь, — пишет одна из местных жительниц.

Многие солидарны с ее мнением и выражают сожаление о потерянной культурной ценности города.

В комментариях к постам не утихают споры. Одни пользователи утверждают, что иногда действительно выгоднее снести старое здание и построить новое, чем тратить время и средства на его реконструкцию. Другие же говорят о том, как им обидно смотреть на развалины по пути в детский сад: «Каждый день идем мимо этих развалин. Очень обидно за свой город!»

Отметим также, что многие вспомнили историю самого здания — раньше там находилось бомбоубежище. Теперь же от здания остались лишь груды кирпичей и строительного мусора.

Горожане надеются на восстановление их любимого места и ждут ответов от властей.

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