Тысячи уфимцев остались без тепла

Ранее Mkset сообщал о том, что по факту обращений уфимцев проверку инициировала башкортостанская прокуратура. В надзорном ведомстве отметили, что объектом их внимания стали жалобы на несвоевременное включение тепла и другие проблемы с оказанием услуги ЖКХ.