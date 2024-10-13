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Posted 13 октября, 12:52

Published 13 октября, 12:52

Modified 13 октября, 16:54

Updated 13 октября, 16:54

Тысячи уфимцев остались без тепла

Тысячи уфимцев остались без тепла

13 октября 2024, 12:52
Фото: 1MI
Чиновники башкирской столицы в субботу, 12 октября, провели совещание по вопросам отопления — отчитались городские власти на своих ресурсах.

Как информирует администрация Уфы, с начала отопительного сезона — он стартовал 4 октября — к властям поступило более десяти тысячи обращений и жалоб, связанных с подачей тепла.

Со слов чиновников, в сутки им приходят в среднем 300-400 жалоб на отопление.

Прокуратура ищет тепло в Уфе
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Ранее Mkset сообщал о том, что по факту обращений уфимцев проверку инициировала башкортостанская прокуратура. В надзорном ведомстве отметили, что объектом их внимания стали жалобы на несвоевременное включение тепла и другие проблемы с оказанием услуги ЖКХ.

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