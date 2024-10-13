Тысячи уфимцев остались без тепла

Posted 13 октября, 12:52
Published 13 октября, 12:52
Modified 13 октября, 16:54
Updated 13 октября, 16:54
Как информирует администрация Уфы, с начала отопительного сезона — он стартовал 4 октября — к властям поступило более десяти тысячи обращений и жалоб, связанных с подачей тепла.
Со слов чиновников, в сутки им приходят в среднем 300-400 жалоб на отопление.
Ранее Mkset сообщал о том, что по факту обращений уфимцев проверку инициировала башкортостанская прокуратура. В надзорном ведомстве отметили, что объектом их внимания стали жалобы на несвоевременное включение тепла и другие проблемы с оказанием услуги ЖКХ.