Власти Башкирии предупредили о полном перекрытии движения на Шакшинском мосту

Замначальника УСРДИС Евгений Кулешов отметил, что как минимум два раза движение по мосту будет ограничено полностью. По предварительной информации, ограничения введут с период с 20 по 21 июня и 26 либо 27 июня. Он добавил, что граждане смогут воспользоваться альтернативными маршрутами и транспортом: электричками и паромной переправой. Для автомобильного проезда останутся доступны трасса М-5 и Восточный выезд.