Власти Башкирии предупредили о полном перекрытии движения на Шакшинском мосту

Posted Сегодня, 09:29
Published Сегодня, 09:29
Modified Сегодня, 09:34
Updated Сегодня, 09:34
Готовность Шакшинского моста на данный момент составляет порядка 45%. Запустить движение транспорта по нему, по прогнозам властей, получится до конца текущего года. При этом все работы завершить планируется уже в следующем году.
Так, ремонтные работы на правой половине моста завершат уже в течение июня. По завершении работ планируется запустить оба потока движения, в это же время начнется работы на второй его половине.
Замначальника УСРДИС Евгений Кулешов отметил, что как минимум два раза движение по мосту будет ограничено полностью. По предварительной информации, ограничения введут с период с 20 по 21 июня и 26 либо 27 июня. Он добавил, что граждане смогут воспользоваться альтернативными маршрутами и транспортом: электричками и паромной переправой. Для автомобильного проезда останутся доступны трасса М-5 и Восточный выезд.