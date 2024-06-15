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Власти Башкирии предупредили о полном перекрытии движения на Шакшинском мосту

Власти Башкирии предупредили о полном перекрытии движения на Шакшинском мосту

15 июня 2024, 09:29
Фото: Пресс-служба администрации Уфы.
Подробности о продолжении ремонта одного из въездов в Уфу сообщает РБК-Уфа со ссылкой на замначальника УСРДИС Евгения Кулешова.

Готовность Шакшинского моста на данный момент составляет порядка 45%. Запустить движение транспорта по нему, по прогнозам властей, получится до конца текущего года. При этом все работы завершить планируется уже в следующем году.

Так, ремонтные работы на правой половине моста завершат уже в течение июня. По завершении работ планируется запустить оба потока движения, в это же время начнется работы на второй его половине.

Замначальника УСРДИС Евгений Кулешов отметил, что как минимум два раза движение по мосту будет ограничено полностью. По предварительной информации, ограничения введут с период с 20 по 21 июня и 26 либо 27 июня. Он добавил, что граждане смогут воспользоваться альтернативными маршрутами и транспортом: электричками и паромной переправой. Для автомобильного проезда останутся доступны трасса М-5 и Восточный выезд.

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