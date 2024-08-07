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Published Сегодня, 18:34

Modified Сегодня, 18:52

Updated Сегодня, 18:52

В Уфе снесут кофейню

Теремок с маскотом-наркоторговцем закроют в Уфе

7 августа 2024, 18:34
Фото: Администрация Кировского района Уфы

В Уфе снесут кофейню

Власти потребовали руководство заведения немедленно убраться из центра города.

В сквере перед БГМУ в Уфе снесут ларёк сети «Варим Кофе» с логотопом, отсылающим к сериалу «Во все тяжкие». Впрочем, поводом для недовольства властей стал вовсе не этот факт — как выяснилось, торговая точка, которая стоит на своём месте уже продолжительное время, установлена назаконно.

На прилавке с 6 августа «красуется» предписание местной администрации о демонтаже заведения. На эти мероприятия предпринимателю дали 10 дней. Обратив внимание на документ, можно заметить, что владелец объекта «не установлен». Подписи об ознакомлении с актом от него также нет. Впрочем, даже гипотетическое незнание о предписании бизнесмена спасёт едва ли — в течение 10 дней после уведомления объект могут снести принудительно.

Фото: Администрация Кировского района Уфы
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