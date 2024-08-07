Теремок с маскотом-наркоторговцем закроют в Уфе

На прилавке с 6 августа «красуется» предписание местной администрации о демонтаже заведения. На эти мероприятия предпринимателю дали 10 дней. Обратив внимание на документ, можно заметить, что владелец объекта «не установлен». Подписи об ознакомлении с актом от него также нет. Впрочем, даже гипотетическое незнание о предписании бизнесмена спасёт едва ли — в течение 10 дней после уведомления объект могут снести принудительно.