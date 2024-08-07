Теремок с маскотом-наркоторговцем закроют в Уфе

Posted Сегодня, 18:34
Published Сегодня, 18:34
Modified Сегодня, 18:52
Updated Сегодня, 18:52
В сквере перед БГМУ в Уфе снесут ларёк сети «Варим Кофе» с логотопом, отсылающим к сериалу «Во все тяжкие». Впрочем, поводом для недовольства властей стал вовсе не этот факт — как выяснилось, торговая точка, которая стоит на своём месте уже продолжительное время, установлена назаконно.
На прилавке с 6 августа «красуется» предписание местной администрации о демонтаже заведения. На эти мероприятия предпринимателю дали 10 дней. Обратив внимание на документ, можно заметить, что владелец объекта «не установлен». Подписи об ознакомлении с актом от него также нет. Впрочем, даже гипотетическое незнание о предписании бизнесмена спасёт едва ли — в течение 10 дней после уведомления объект могут снести принудительно.