В Уфе начались посадки после скандала с аллей

Posted 28 сентября, 16:53
Published 28 сентября, 16:53
Modified 28 сентября, 17:17
Updated 28 сентября, 17:17
Как сообщал Mkset, на скандал, несмотря на объяснения сложившейся ситуации со стороны властей, вслед за разъярёнными жителями обратили внимание и правоохранительные органы. Напомним, чиновники такие меры оправдали страхом за целостность аллеи — якобы все деревья и брусчатку вернут на место, как только закончатся работы по строительству нового объекта.
Власти Башкирии — глава региона, а также муниципальные чиновники и другие госслужащие — тем временем отчитываются о проведении акции по озеленению региона, в ходе которых в регионе высадили почти 16 тысяч саженцев и кустов, а также четыре тысячи деревьев-крупномеров.
Напомним, акция «Зелёная Башкирия» проводится в регионе весной и осенью начиная с 2019 года.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected]