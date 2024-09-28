В Уфе начались посадки после скандала с аллей

Власти Башкирии — глава региона, а также муниципальные чиновники и другие госслужащие — тем временем отчитываются о проведении акции по озеленению региона, в ходе которых в регионе высадили почти 16 тысяч саженцев и кустов, а также четыре тысячи деревьев-крупномеров.