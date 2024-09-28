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Posted 28 сентября, 16:53

Published 28 сентября, 16:53

Modified 28 сентября, 17:17

Updated 28 сентября, 17:17

В Уфе начались посадки после скандала с аллей

В Уфе начались посадки после скандала с аллей

28 сентября 2024, 16:53
Ранее в башкирской столице поднялась волна недовольства из-за демонтажа деревьев, высаженных в честь участников спецоперации — горожан лишили места для прогулок ради строительства нового бизнес-центра.

Как сообщал Mkset, на скандал, несмотря на объяснения сложившейся ситуации со стороны властей, вслед за разъярёнными жителями обратили внимание и правоохранительные органы. Напомним, чиновники такие меры оправдали страхом за целостность аллеи — якобы все деревья и брусчатку вернут на место, как только закончатся работы по строительству нового объекта.

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Власти Башкирии — глава региона, а также муниципальные чиновники и другие госслужащие — тем временем отчитываются о проведении акции по озеленению региона, в ходе которых в регионе высадили почти 16 тысяч саженцев и кустов, а также четыре тысячи деревьев-крупномеров.

Напомним, акция «Зелёная Башкирия» проводится в регионе весной и осенью начиная с 2019 года.

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