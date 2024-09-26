Уфимцам не дают жить самокатчики

Но это еще не все: на электросамокатах нередко ездят вдвоем или втроем, а порой ими пользуются даже дети. Вопросы безопасности становятся все более актуальными. Хотя федеральное законодательство уже регулирует порядок эксплуатации самокатов и вводит штрафы для нарушителей, проблемы продолжают существовать.