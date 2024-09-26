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Posted 26 сентября, 07:14

Published 26 сентября, 07:14

Modified 26 сентября, 11:49

Updated 26 сентября, 11:49

Уфимцам не дают жить самокатчики

Уфимцам не дают жить самокатчики

26 сентября 2024, 07:14
Фото: 1MI
Сюжет
Башкирия
Жители Уфы и Стерлитамака сталкиваются с настоящей напастью — по улицам городов гоняют более четырех тысяч электросамокатов, сообщает Госсобрание — Курултай в четверг, 26 сентября.

В 2024 году в Башкирии активно обсуждают проблему, которая затрагивает не только пользователей электросамокатов, но и пешеходов и автомобилистов. Проблема беспорядочной парковки и небезопасной езды на самокатах стала настоящим вызовом для городских улиц.

Константин Толкачев, председатель Государственного Собрания — Курултая, отметил, что количество обращений граждан по поводу эксплуатации электросамокатов значительно возросло.

— Люди беспокоятся о своей безопасности, и это вполне обоснованно, — подчеркнул он.

В большинстве случаев жители недовольны тем, что самокаты оставляют где попало, создавая препятствия для пешеходов и автомобилей.

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Но это еще не все: на электросамокатах нередко ездят вдвоем или втроем, а порой ими пользуются даже дети. Вопросы безопасности становятся все более актуальными. Хотя федеральное законодательство уже регулирует порядок эксплуатации самокатов и вводит штрафы для нарушителей, проблемы продолжают существовать.

— Систему надо донастроить, чтобы каждое лето не задаваться одними и теми же вопросами, — добавил Толкачев.

В ближайшее время планируется провести круглый стол с участием профильных ведомств, ГИБДД и компаний проката электросамокатов, чтобы выслушать мнения всех заинтересованных сторон.

На данный момент в Уфе работают две компании по прокату средств индивидуальной мобильности с совокупным парком в 3,4 тысячи единиц, а в Стерлитамаке три оператора с 620 самокатами.

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