Уфимцам не дают жить самокатчики

Posted 26 сентября, 07:14
Published 26 сентября, 07:14
Modified 26 сентября, 11:49
Updated 26 сентября, 11:49
В 2024 году в Башкирии активно обсуждают проблему, которая затрагивает не только пользователей электросамокатов, но и пешеходов и автомобилистов. Проблема беспорядочной парковки и небезопасной езды на самокатах стала настоящим вызовом для городских улиц.
Константин Толкачев, председатель Государственного Собрания — Курултая, отметил, что количество обращений граждан по поводу эксплуатации электросамокатов значительно возросло.
— Люди беспокоятся о своей безопасности, и это вполне обоснованно, — подчеркнул он.
В большинстве случаев жители недовольны тем, что самокаты оставляют где попало, создавая препятствия для пешеходов и автомобилей.
Но это еще не все: на электросамокатах нередко ездят вдвоем или втроем, а порой ими пользуются даже дети. Вопросы безопасности становятся все более актуальными. Хотя федеральное законодательство уже регулирует порядок эксплуатации самокатов и вводит штрафы для нарушителей, проблемы продолжают существовать.
— Систему надо донастроить, чтобы каждое лето не задаваться одними и теми же вопросами, — добавил Толкачев.
В ближайшее время планируется провести круглый стол с участием профильных ведомств, ГИБДД и компаний проката электросамокатов, чтобы выслушать мнения всех заинтересованных сторон.
На данный момент в Уфе работают две компании по прокату средств индивидуальной мобильности с совокупным парком в 3,4 тысячи единиц, а в Стерлитамаке три оператора с 620 самокатами.
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