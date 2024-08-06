Тарифы в Башкирии пересмотрят

Ранее Mkset со ссылкой на Госкомитет РБ по тарифам информировал о предстоящей корректировке платежей в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами в Башкортостане на предстоящий 2025 год. Подробнее о том, каким образом будут рассчитываться тарифы, Mkset рассказывал здесь.