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Published Сегодня, 10:35

Modified Сегодня, 11:00

Updated Сегодня, 11:00

Тарифы в Башкирии пересмотрят

Тарифы в Башкирии пересмотрят

6 августа 2024, 10:35
Фото: 1MI
Информацию, необходимую для корректировки тарифов запросили от поставщиков электроэнергии, сообщается в информационном письме Государственного комитета республики по тарифам.

Тарифы в сфере электроэнергетике подвергнутся пересмотру под контролем Государственного регионального комитета по тарифам. Так, не позднее первого дня осени 2024 года сетевые организации, осуществляющие свою деятельность на территории Башкортостана, должны будут предоставить на рассмотрение комитета ряд материалов, связанных с электрообеспечением.

В частности, речь идет о размере оплаты, взимаемой за техприсоединение, а также материалах по определению выпадающих доходов, связанным с техприсоединением к электросетям.

Ранее Mkset со ссылкой на Госкомитет РБ по тарифам информировал о предстоящей корректировке платежей в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами в Башкортостане на предстоящий 2025 год. Подробнее о том, каким образом будут рассчитываться тарифы, Mkset рассказывал здесь.

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