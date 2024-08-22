Уфе нужна помощь

Так, в честь академика Башира Рамеева в Уфе хотят назвать улицу, протяжённость 800 м, между Айской, Бакалинской, Степана Злобина, Караидельской и Менделеева. При этом предлагается сразу два варианта: «Башира Рамеева» и «Ученого-изобретателя Рамеева».