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Published Сегодня, 13:45

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Updated Сегодня, 13:47

Уфе нужна помощь

Уфе нужна помощь

22 августа 2024, 13:45
Фото: 1MI
С воззванием к горожанам обратились городские чиновники, следует из сообщения мэрии города.

Уфимцев просят помочь властям с выбором названий для двух улиц в Кировском районе города. Жителям башкирской столицы предлагается выразить мнение о предложенных администрацией вариантах.

Так, в честь академика Башира Рамеева в Уфе хотят назвать улицу, протяжённость 800 м, между Айской, Бакалинской, Степана Злобина, Караидельской и Менделеева. При этом предлагается сразу два варианта: «Башира Рамеева» и «Ученого-изобретателя Рамеева».

Увековечить память генерала Махмута Гареева же хотят в названии улицы, ограниченной Академика Курчатова и Маршала Пстыго.

Свой голос уфимцы могут оставить до 5 сентября по ссылке. Там же размещены карты расположения упомянутых улиц.

Мэр Уфы вышел на ремонт дороги
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Ранее Mkset сообщал о том, что мэр Уфы Ратмир Мавлиев вышел на ремонт дороги в городе.

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