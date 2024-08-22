Уфе нужна помощь

Posted Сегодня, 13:45
Published Сегодня, 13:45
Modified Сегодня, 13:47
Updated Сегодня, 13:47
Уфимцев просят помочь властям с выбором названий для двух улиц в Кировском районе города. Жителям башкирской столицы предлагается выразить мнение о предложенных администрацией вариантах.
Так, в честь академика Башира Рамеева в Уфе хотят назвать улицу, протяжённость 800 м, между Айской, Бакалинской, Степана Злобина, Караидельской и Менделеева. При этом предлагается сразу два варианта: «Башира Рамеева» и «Ученого-изобретателя Рамеева».
Увековечить память генерала Махмута Гареева же хотят в названии улицы, ограниченной Академика Курчатова и Маршала Пстыго.
Свой голос уфимцы могут оставить до 5 сентября по ссылке. Там же размещены карты расположения упомянутых улиц.