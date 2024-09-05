Новые штрафы придумали в Башкирии

Posted Сегодня, 13:52
Published Сегодня, 13:52
Modified Сегодня, 13:55
Updated Сегодня, 13:55
В парламент Башкирии внесли законопроект о наказаниях за нарушение режима базовой готовности. Его на территории региона ввели в октябре 2022 году после соответствующего указа президента Владимира Путина. Как заявлял глава Башкирии Радий Хабиров, для Республики эти меры в первую очередь обозначают «особую ответственность за экономическую стабильность [и] выполнение всех социальных обязательств».
Напомним, аналогичные режимы ввели осенью 2022 года и в большинстве российских регионов. При этом в ряде субъектов центральной России стал действовать уровень повышенной готовности. Средний уровень реагирования ввели в областях на границе с Украиной и теми регионами, в которых российские власти провели референдумы о присоединении в состав РФ, в том числе в Крыму. В ЛНР, ДНР, Запорожье и Херсонщине тогда ввели военное положение.
Издание РБК-Уфа утверждает, что за нарушение режима базовой готовности граждан могут оштрафовать на ₽3-5 тысяч, а должностных лиц — на ₽10-30 тысяч. Штрафы от ₽100 до ₽500 тысяч предусмотрены для юридических лиц.
Ранее Mkset сообщал о том, что депутаты Башкирии предложили Госдуме ограничить для судимых мигрнатов въезд в Россию.