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Новые штрафы придумали в Башкирии

Новые штрафы придумали в Башкирии

5 сентября 2024, 13:52
Фото: 1MI
За нарушения можно лишиться до ₽500 тысяч, сообщают местные СМИ,

В парламент Башкирии внесли законопроект о наказаниях за нарушение режима базовой готовности. Его на территории региона ввели в октябре 2022 году после соответствующего указа президента Владимира Путина. Как заявлял глава Башкирии Радий Хабиров, для Республики эти меры в первую очередь обозначают «особую ответственность за экономическую стабильность [и] выполнение всех социальных обязательств».

Напомним, аналогичные режимы ввели осенью 2022 года и в большинстве российских регионов. При этом в ряде субъектов центральной России стал действовать уровень повышенной готовности. Средний уровень реагирования ввели в областях на границе с Украиной и теми регионами, в которых российские власти провели референдумы о присоединении в состав РФ, в том числе в Крыму. В ЛНР, ДНР, Запорожье и Херсонщине тогда ввели военное положение.

Издание РБК-Уфа утверждает, что за нарушение режима базовой готовности граждан могут оштрафовать на ₽3-5 тысяч, а должностных лиц — на ₽10-30 тысяч. Штрафы от ₽100 до ₽500 тысяч предусмотрены для юридических лиц.

Мигранты-уголовники не нужны Башкирии
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Ранее Mkset сообщал о том, что депутаты Башкирии предложили Госдуме ограничить для судимых мигрнатов въезд в Россию.

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