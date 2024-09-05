Новые штрафы придумали в Башкирии

Напомним, аналогичные режимы ввели осенью 2022 года и в большинстве российских регионов. При этом в ряде субъектов центральной России стал действовать уровень повышенной готовности. Средний уровень реагирования ввели в областях на границе с Украиной и теми регионами, в которых российские власти провели референдумы о присоединении в состав РФ, в том числе в Крыму. В ЛНР, ДНР, Запорожье и Херсонщине тогда ввели военное положение.