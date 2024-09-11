Туризм Башкирии озолотится на сиротках

В самом распоряжении говорится о порядке получения организациями таких мер поддержки — требованиях к кандидатам, направлениях финансирования и других нюансах, важных руководителям организаций. Интересно то, что документом не оговариваются предельная стоимость, в которую владельцы турбизнеса могут оценить свои услуги. Казна просто оплатит полную стоимость, указанную организациями в документах на субсидии. Напомним, деньги на госпрограмму выделяются из бюджета Республики Башкортостан.