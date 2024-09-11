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Posted 11 сентября, 18:57

Published 11 сентября, 18:57

Modified 11 сентября, 19:23

Updated 11 сентября, 19:23

Туризм Башкирии озолотится на сиротках

Туризм Башкирии озолотится на сиротках

11 сентября 2024, 18:57
Фото: 1MI
Сюжет
Башкирия
Предприниматели смогут получать деньги за их отдых по самостоятельно указанным ценам — бюджет оплатит всё, указано в распоряжении региональных властей

Правительство Башкирии утвердило в среду, 11 сентября, документ о субсидиях для туристических организаций. Речь идёт о возмещении затрат на услуги для детей-сирот и несовершеннолетних, оставшихся без попечения, а также сопровождающим их взрослых.

В самом распоряжении говорится о порядке получения организациями таких мер поддержки — требованиях к кандидатам, направлениях финансирования и других нюансах, важных руководителям организаций. Интересно то, что документом не оговариваются предельная стоимость, в которую владельцы турбизнеса могут оценить свои услуги. Казна просто оплатит полную стоимость, указанную организациями в документах на субсидии. Напомним, деньги на госпрограмму выделяются из бюджета Республики Башкортостан.

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Ранее Mkset делился исследованием аналитиков, выяснивших, куда чаще всего мигрируют жители Башкирии из региона.

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