Туризм Башкирии озолотится на сиротках

Posted 11 сентября, 18:57
Published 11 сентября, 18:57
Modified 11 сентября, 19:23
Updated 11 сентября, 19:23
Правительство Башкирии утвердило в среду, 11 сентября, документ о субсидиях для туристических организаций. Речь идёт о возмещении затрат на услуги для детей-сирот и несовершеннолетних, оставшихся без попечения, а также сопровождающим их взрослых.
В самом распоряжении говорится о порядке получения организациями таких мер поддержки — требованиях к кандидатам, направлениях финансирования и других нюансах, важных руководителям организаций. Интересно то, что документом не оговариваются предельная стоимость, в которую владельцы турбизнеса могут оценить свои услуги. Казна просто оплатит полную стоимость, указанную организациями в документах на субсидии. Напомним, деньги на госпрограмму выделяются из бюджета Республики Башкортостан.
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