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Published Сегодня, 16:44

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Updated Сегодня, 16:53

В Уфе на одной улице установили 24 «лежачих полицейских»

Кладбище «полицейских» создали в Уфе

26 августа 2024, 16:44
Фото: соцсети

В Уфе на одной улице установили 24 «лежачих полицейских»

Война соседей из-за нагаевской «дороги раздора» продолжается под Уфой.

В посёлке Нагаево Октябрьского района Уфы местные жители усеяли улицу Заповедную «лежачими полицейскими», чтобы мешать проезду. Как пишут в соцсетях, водители насчитали 24 искусственные неровности — при этом машины задевают их дном, и автолюбители беспокоятся за целостность своих транспортных средств после таких испытаний.

Местные СМИ и Telegram-каналы пишут, что муниципальные власти пообещали разобраться с дорогой до конца августа 2024 года и избавиться от последствий самоуправства.

Видео: соцсети

Напомним, грызню из-за улицы Заповедной ранее освещал Mkset. Ситуация вокруг дороги стала предметом спора местных жителей довольно давно.

Проезжая часть — её в своё время владельцы домов по улице облагородили за свой счёт — связывает старую часть посёлка с новым микрорайоном. При застройке территорий о создании должных коммуникаций, как считают жители, никто не задумался — стройкомпания решила воспользоваться уже существующей улицей Заповедной. Те, кто оплачивал из своего кармана её строительство, оказались совсем не в восторге от такого решения.

Местные жители всячески пытаются препятствовать тому, чтобы «их» дорогой пользовались жители нового микрорайона и считают это вынужденной мерой из-за невозможности «достучаться до чиновников». Водители же называют самоуправством действия соседей, а те, в свою очередь, винят местные власти в намеренном стравливании людей, чтобы «свалить с себя ответственность».

Другие материалы по теме и хронологию событий читайте в сюжете Mkset.

Под Уфой продолжается грызня из-за «дороги раздора»
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