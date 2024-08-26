Кладбище «полицейских» создали в Уфе

Проезжая часть — её в своё время владельцы домов по улице облагородили за свой счёт — связывает старую часть посёлка с новым микрорайоном. При застройке территорий о создании должных коммуникаций, как считают жители, никто не задумался — стройкомпания решила воспользоваться уже существующей улицей Заповедной. Те, кто оплачивал из своего кармана её строительство, оказались совсем не в восторге от такого решения.