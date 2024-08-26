Кладбище «полицейских» создали в Уфе

Posted Сегодня, 16:44
Published Сегодня, 16:44
Modified Сегодня, 16:53
Updated Сегодня, 16:53
В посёлке Нагаево Октябрьского района Уфы местные жители усеяли улицу Заповедную «лежачими полицейскими», чтобы мешать проезду. Как пишут в соцсетях, водители насчитали 24 искусственные неровности — при этом машины задевают их дном, и автолюбители беспокоятся за целостность своих транспортных средств после таких испытаний.
Местные СМИ и Telegram-каналы пишут, что муниципальные власти пообещали разобраться с дорогой до конца августа 2024 года и избавиться от последствий самоуправства.
Напомним, грызню из-за улицы Заповедной ранее освещал Mkset. Ситуация вокруг дороги стала предметом спора местных жителей довольно давно.
Проезжая часть — её в своё время владельцы домов по улице облагородили за свой счёт — связывает старую часть посёлка с новым микрорайоном. При застройке территорий о создании должных коммуникаций, как считают жители, никто не задумался — стройкомпания решила воспользоваться уже существующей улицей Заповедной. Те, кто оплачивал из своего кармана её строительство, оказались совсем не в восторге от такого решения.
Местные жители всячески пытаются препятствовать тому, чтобы «их» дорогой пользовались жители нового микрорайона и считают это вынужденной мерой из-за невозможности «достучаться до чиновников». Водители же называют самоуправством действия соседей, а те, в свою очередь, винят местные власти в намеренном стравливании людей, чтобы «свалить с себя ответственность».
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