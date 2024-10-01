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Posted 1 октября, 16:01

Published 1 октября, 16:01

Modified 1 октября, 17:27

Updated 1 октября, 17:27

В Уфе скоро снесут десяток домов

В Уфе скоро снесут десяток домов

1 октября 2024, 16:01
Фото: 1MI
Сюжет
Башкирия
Власти башкирской столицы анонсировали расселение множества жилых зданий — гласит документ Упрземимущества города.

Затронут действия властей центр Уфы — Кировский и Ленинский районы — а также Советский район. Снесены будут по одному дому на улицах Судоремонтной, Коммунистической, Сазонова, Октябрьской Революции, Лесозаводской, Благоварской, Белякова и Вокзальной, а также на Запорожском переулке.

Прежде чем приступить к работам, жителям будут предложены компенсации или новые жилплощади, после этого дома изымут в нужды муниципалитета и уничтожат.

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Ранее Mkset публиковал обзор исследования аналитиков о ценах на загородную недвижимость в Приволжском федеральном округе. Как утверждают специалисты, этот вид жилья в Башкирии сильно просел в стоимости.

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