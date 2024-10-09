В Башкирии продлили льготы на ЖКХ

С 2024 года изменения коснутся многодетных семей, где есть совершеннолетние дети, продолжающие обучение в вузах и ссузах. Это значит, что теперь возраст детей, учитываемых при предоставлении льгот, увеличен до 23 лет. Заместитель министра семьи, труда и социальной защиты населения Лена Каримова рассказала, что это нововведение затронет около 4 777 семей в Башкортостане. Теперь они смогут получать ежемесячную денежную компенсацию на оплату жилья и коммунальных услуг, если их дети учатся очно.