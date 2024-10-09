В Башкирии продлили льготы на ЖКХ

Posted 9 октября, 11:55
Published 9 октября, 11:55
Modified 9 октября, 14:13
Updated 9 октября, 14:13
На заседании Правительства Башкортостана обсуждались меры социальной поддержки, которые действуют уже 16 лет. Исполняющий обязанности Премьер-министра Андрей Назаров подчеркнул важность этой инициативы, особенно для ветеранов, людей с ограниченными возможностями здоровья, пострадавших от радиации и многодетных малоимущих семей.
— Решение проблемы низких доходов многодетных семей — одна из наших приоритетных задач, — отметил Андрей Назаров.
С 2024 года изменения коснутся многодетных семей, где есть совершеннолетние дети, продолжающие обучение в вузах и ссузах. Это значит, что теперь возраст детей, учитываемых при предоставлении льгот, увеличен до 23 лет. Заместитель министра семьи, труда и социальной защиты населения Лена Каримова рассказала, что это нововведение затронет около 4 777 семей в Башкортостане. Теперь они смогут получать ежемесячную денежную компенсацию на оплату жилья и коммунальных услуг, если их дети учатся очно.
Кроме того, власти решили упростить и ускорить процесс получения льгот. Срок принятия решений о предоставлении или отказе в компенсации сократится с 10 до 2 рабочих дней. Также справка о получении льготы будет выдаваться в течение 3 рабочих дней вместо прежних 10.
Как ранее сообщал Mkset, бюджет Башкирии в 2025 году пополнится на 5,5 млрд рублей благодаря налогам на доходы физических лиц и неналоговым платежам.