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Posted 9 октября, 11:55

Published 9 октября, 11:55

Modified 9 октября, 14:13

Updated 9 октября, 14:13

В Башкирии продлили льготы на ЖКХ

В Башкирии продлили льготы на ЖКХ

9 октября 2024, 11:55
Фото: 1MI
В регионе продлили льготы на оплату жилья и коммунальных услуг для отдельных категорий граждан, сообщает в среду, 9 октября, Правительство Башкирии.

На заседании Правительства Башкортостана обсуждались меры социальной поддержки, которые действуют уже 16 лет. Исполняющий обязанности Премьер-министра Андрей Назаров подчеркнул важность этой инициативы, особенно для ветеранов, людей с ограниченными возможностями здоровья, пострадавших от радиации и многодетных малоимущих семей.

— Решение проблемы низких доходов многодетных семей — одна из наших приоритетных задач, — отметил Андрей Назаров.

С 2024 года изменения коснутся многодетных семей, где есть совершеннолетние дети, продолжающие обучение в вузах и ссузах. Это значит, что теперь возраст детей, учитываемых при предоставлении льгот, увеличен до 23 лет. Заместитель министра семьи, труда и социальной защиты населения Лена Каримова рассказала, что это нововведение затронет около 4 777 семей в Башкортостане. Теперь они смогут получать ежемесячную денежную компенсацию на оплату жилья и коммунальных услуг, если их дети учатся очно.

Кроме того, власти решили упростить и ускорить процесс получения льгот. Срок принятия решений о предоставлении или отказе в компенсации сократится с 10 до 2 рабочих дней. Также справка о получении льготы будет выдаваться в течение 3 рабочих дней вместо прежних 10.

Как ранее сообщал Mkset, бюджет Башкирии в 2025 году пополнится на 5,5 млрд рублей благодаря налогам на доходы физических лиц и неналоговым платежам.

Бюджет Башкирии на ₽5,5 млрд пополнят налогами
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