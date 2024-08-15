Потоп в Уфе — последние новости

Ситуация с подтоплением этих участков становится привычной для жителей, ведь менее недели назад, 11 августа, подобный инцидент уже имел место. Тогда дорога была полностью перекрыта из-за того, что её продолжало топить водой. Не успели её открыть, как её снова затопило.