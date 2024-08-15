Потоп в Уфе — последние новости

Posted Сегодня, 16:06
Published Сегодня, 16:06
Modified Сегодня, 16:08
Updated Сегодня, 16:08
Ситуация с подтоплением этих участков становится привычной для жителей, ведь менее недели назад, 11 августа, подобный инцидент уже имел место. Тогда дорога была полностью перекрыта из-за того, что её продолжало топить водой. Не успели её открыть, как её снова затопило.
Специалисты отмечают, что уровень воды вновь увеличился до 20 см, а длина затопленного участка составляет 10 м. Напомним, в начале августа 2024 года, глубина перелива составляла 40 см, а протяженность 100 м.
— Для оказания помощи, транспортировки и эвакуации людей, если она понадобится, имеются плавсредства, — уточнили в УГЗ.
Ситуация находится на контроле местных властей.