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Published Сегодня, 16:06

Modified Сегодня, 16:08

Updated Сегодня, 16:08

Потоп в Уфе — последние новости

Потоп в Уфе — последние новости

15 августа 2024, 16:06
Фото: УГЗ Уфы
В четверг, 15 августа, в Дёмском районе произошло повторное переливание дороги, ведущей к садовым участкам СНТ «Казарез» и «Альбатрос», сообщает УГЗ Уфы.

Ситуация с подтоплением этих участков становится привычной для жителей, ведь менее недели назад, 11 августа, подобный инцидент уже имел место. Тогда дорога была полностью перекрыта из-за того, что её продолжало топить водой. Не успели её открыть, как её снова затопило.

Специалисты отмечают, что уровень воды вновь увеличился до 20 см, а длина затопленного участка составляет 10 м. Напомним, в начале августа 2024 года, глубина перелива составляла 40 см, а протяженность 100 м.

— Для оказания помощи, транспортировки и эвакуации людей, если она понадобится, имеются плавсредства, — уточнили в УГЗ.

Ситуация находится на контроле местных властей.

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