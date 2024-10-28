mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Уборка

Выбрать дату
Октябрь
Топ-3 удивительные хитрости для упрощения домашнего быта
28 октября, 10:55
8 простых бытовых привычек людей, у которых в доме всегда порядок
25 октября, 12:31
Как стирать подушки в стиральной машине: чистка перьевых и синтепоновых подушек
24 октября, 11:41
Уфимцы загадили новый сквер
23 октября, 16:48
Сентябрь
Как удалить пластилин с ковра: три простых шага от эксперта, которые работают
20 сентября, 14:43
Как навсегда избавиться от плесени в душе и предотвратить её возвращение
20 сентября, 13:51
Ваши смесители будут блестеть как новые: секреты чистки хромированных поверхностей
20 сентября, 12:58
Как сократить время на уборку в три раза: 5 проверенных советов
19 сентября, 16:31
Как ускорить уборку: 11 хитростей от опытной горничной
19 сентября, 07:30
15 вещей, которые никогда не стоит стирать в стиральной машине
18 сентября, 11:28
Забудете про пыль! Действенный метод для уборки в квартире
16 сентября, 11:52
Вооруженная компания разбудила Уфу
15 сентября, 08:47
Чиновники вышли грабить Уфу
14 сентября, 16:08
Пена для бритья в уборке: неочевидные хитрости, которые стоит попробовать
11 сентября, 14:30
Ваше изголовье — рассадник бактерий! Узнайте 6 действий для очищения и улучшения сна
10 сентября, 13:14
Тайны прошлого: 7 советских бытовых лайфхаков, которые актуальны и сегодня
10 сентября, 10:30
Почему кухонная раковина может стать причиной болезней
6 сентября, 12:30
Не пылесосьте битое стекло! Эксперты предупреждают о серьезных поломках
6 сентября, 11:49
Моющий пылесос или ручная швабра? Разбираем плюсы и минусы способов уборки
5 сентября, 13:00
Секреты опытных хозяек: как соль делает полы идеально чистыми и безопасными для всех
5 сентября, 11:00

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика