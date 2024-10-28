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Posted 28 октября, 10:55

Published 28 октября, 10:55

Modified 28 октября, 10:57

Updated 28 октября, 10:57

Топ-3 удивительных хитрости для упрощения домашнего быта

Топ-3 удивительные хитрости для упрощения домашнего быта

28 октября 2024, 10:55
Фото: Изображение Midjourney
Топ-3 удивительных хитрости для упрощения домашнего быта
В жизни каждого человека быт занимает важное место, и хотя на рынке представлено множество современных гаджетов и технологий для облегчения работы по дому, некоторые привычные дела всё равно могут вызывать затруднения. Читайте в нашем материале интересные бытовые советы от эксперта.

Опытная домохозяйка и блогер Александра, ведущая канал «Храни Красиво», делится интересными лайфхаками, которые помогут сделать повседневные задачи легче и приятнее. В этом материале рассматриваются три удивительных совета, которые могут изменить подход к рутинным делам.

1. Простой способ заправить простыни

Заправка простыней — это та задача, с которой знакомы многие. Часто приходится сталкиваться с проблемой, когда края простыни вылезают из-под матраса, и это может вызывать неудобство. Многие пытаются заправить края вручную, но это может быть не только неудобно, но и больно для рук, особенно если учесть, что приходится манипулировать с матрасом.

Но существует простой и эффективный способ сделать это без лишних усилий и дискомфорта. Используя обычную деревянную лопатку, которую можно найти на кухне, можно легко заправить края простыней. Такой инструмент обладает узким и длинным концом, который позволяет легко протолкнуть материал между матрасом и кроватью. Это не только значительно упрощает процесс, но и помогает сохранить целостность маникюра и защитить пальцы от возможных травм.

— Каждая мелочь в быту имеет значение, и такая хитрость позволяет сэкономить время и нервы, — отмечает Александра.
Простой способ заправить простыниПростой способ заправить простыни
Простой способ заправить простыни. Фото: Изображение Midjourney

2. Уборка с кондиционером для белья

Часто уборка в доме — это рутинное занятие, которое занимает много времени и сил. А что если сделать этот процесс более эффективным? Ученые и эксперты в области домашнего хозяйства подтвердили, что использование кондиционера для белья при уборке может дать впечатляющий результат.

Добавив небольшое количество кондиционера в воду для протирания поверхностей, можно существенно уменьшить количество пыли, которая оседает на мебели и других предметах. Секрет заключается в том, что кондиционер создает тонкий слой на поверхности, который не позволяет пыли прилипать.

— Для проверки эффективности этого метода можно взять две темные поверхности: одну протереть обычной водой, а другую — с добавлением кондиционера. Результаты покажут, насколько проще поддерживать чистоту с помощью этого нехитрого приёма, — советует домохозяйка.
Уборка с кондиционером для бельяУборка с кондиционером для белья
Уборка с кондиционером для белья. Фото: Изображение Midjourney

3. Укладываем пергамент в форму для выпечки

Приготовление пищи — это искусство, требующее внимания к деталям. Один из этапов, который может вызывать трудности, — укладка пергаментной бумаги в формы для выпечки. Она часто не укладывается ровно и создаёт много лишних движений, которые отвлекают от процесса. Однако есть простой способ сделать это легко и быстро.

Сначала возьмите форму для выпечки и переверните её вверх дном. Затем отрежьте кусок пергаментной бумаги необходимого размера и положите его на дно формы. Прижимая бумагу к бортикам, можно легко подогнать её под нужные размеры. После этого просто переверните форму и аккуратно укладывайте пергамент в неё. Этот трюк позволяет избежать лишних манипуляций и быстро подготавливать форму к запеканию. Этот метод можно применять для любых форм — от круглых до квадратных, и он значительно упростит процесс приготовления.

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#Ольга Харина#Все материалы авторов#Лайфхаки#КЦ#Дом и сад#Уборка
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