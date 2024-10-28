Топ-3 удивительные хитрости для упрощения домашнего быта

Сначала возьмите форму для выпечки и переверните её вверх дном. Затем отрежьте кусок пергаментной бумаги необходимого размера и положите его на дно формы. Прижимая бумагу к бортикам, можно легко подогнать её под нужные размеры. После этого просто переверните форму и аккуратно укладывайте пергамент в неё. Этот трюк позволяет избежать лишних манипуляций и быстро подготавливать форму к запеканию. Этот метод можно применять для любых форм — от круглых до квадратных, и он значительно упростит процесс приготовления.