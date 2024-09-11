Пена для бритья в уборке: неочевидные хитрости, которые стоит попробовать

Posted 11 сентября, 14:30
Published 11 сентября, 14:30
Modified 11 сентября, 14:32
Updated 11 сентября, 14:32
Многие из нас сталкиваются с проблемами, связанными с жесткой водой, мыльным налетом и другими загрязнениями в ванной комнате. Если у вас есть пена для бритья, которой вы не пользуетесь по прямому назначению или у которой истек срок годности, не спешите её выбрасывать.
О разных способах рассказала Анна, опытная домохозяйка и блогер канала «Советы для дома».
Со временем раковины теряют свой блеск и становятся желтоватыми. Это результат накопления мыльного налета, омертвевших клеток кожи и остатков средств гигиены.
— Чтобы вернуть раковине первоначальный вид, нанесите пену для бритья на губку и распределите её по влажной поверхности раковины. Если пользоваться губкой неудобно, можно использовать руку, — рассказывает блогер.
Оставьте пену на 10 минут, затем смочите губку водой и приступайте к очистке. Вы увидите, как быстро и легко исчезает налет, а раковина снова сияет.
Смесители в ванной и на кухне часто покрываются пятнами воды и зубной пасты. Чтобы избавиться от этих загрязнений, нанесите пену для бритья на смеситель и оставьте на 10 минут. Затем смойте пену водой и вытрите смеситель насухо. Результат вас удивит: поверхность будет блестящей и чистой.
На стекле дверцы стиральной машины часто образуется известковый налет, который трудно удалить обычными средствами. Попробуйте нанести пену для бритья на стекло и распределите её влажной губкой.
— Оставлять пену на какое-то время необязательно, достаточно несколько раз пройтись губкой по загрязнениям. Затем протрите стекло чистой салфеткой из микрофибры, — советует Анна.
Зеркала в ванной комнате подвержены загрязнениям от косметики, воды и зубной пасты. Нанесите пену для бритья на зеркало, распределите её рукой и оставьте на 10 минут. Затем губкой очистите зеркало от налета. Чтобы не осталось разводов, уберите лишнюю пену с помощью водосгона. Кстати, такой способ предотвращает запотевание зеркала в будущем.
Известковый налет часто появляется на стеклах и плитке в душевой кабине. Нанесите пену для бритья на загрязненные участки и оставьте минимум на 15 минут. Затем с помощью губки почистите плитку или стекло, смойте пену холодной водой и пройдитесь по стеклу водосгоном.
Ванна и поддон душевой кабины регулярно загрязняются, и их нужно чистить. Для этого можно использовать щетку с длинной ручкой и пену для бритья. Нанесите пену на щетку и пройдитесь по загрязненным участкам.
Пена хорошо чистит, а щетка позволяет добраться до самых труднодоступных уголков, при этом вам не придется наклоняться. Этот способ особенно удобен для людей с проблемами спины. Если боитесь поцарапать поверхность, используйте щетку с мягкой щетиной или наденьте на щетку салфетку из микрофибры.
Для дезинфекции ёршика для унитаза, утром нанесите на него небольшое количество пены для бритья и уберите в подставку. Спирт, содержащийся в пене, поможет продезинфицировать ёршик. Уже вечером вы можете спокойно использовать ёршик для очистки унитаза.
Ранее рассказали о 8 лайфхаках с солью, которые помогут вам вести быт.