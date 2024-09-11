Пена для бритья в уборке: неочевидные хитрости, которые стоит попробовать

Многие из нас сталкиваются с проблемами, связанными с жесткой водой, мыльным налетом и другими загрязнениями в ванной комнате. Если у вас есть пена для бритья, которой вы не пользуетесь по прямому назначению или у которой истек срок годности, не спешите её выбрасывать.