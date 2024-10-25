8 простых бытовых привычек людей, у которых в доме всегда порядок

Posted 25 октября, 12:31
Published 25 октября, 12:31
Modified 25 октября, 12:33
Updated 25 октября, 12:33
Чтобы поддерживать порядок в доме, совсем не обязательно посвящать весь день уборке. Гораздо эффективнее сформировать несколько полезных привычек, которые позволят дому оставаться чистым без значительных усилий.
Домохозяйка и блогер Мария из «Mary`s Home» делится восемью полезными привычками для поддержания чистоты в доме.
Кухня часто становится местом, где скапливаются грязная посуда, упаковки и крошки. Завести привычку приводить кухню в порядок перед сном — отличное начало для поддержания чистоты. Вымойте посуду, протрите столешницы и верните продукты на свои места. Так, утром вас будет ждать чистая кухня, что создаст настроение на весь день.
— Утро начинается приятнее, если кухня уже в порядке, без немытой посуды и грязных столешниц, — считает Мария.
Важно помнить, что беспорядок — это следствие наших отложенных решений. Например, достали контейнер с гречкой для приготовления завтрака, а после не убрали его в ящик. Воспользовались разделочной доской — и не поставили ее обратно. И спустя всего лишь пол дня мы уже видим, как пространство стало более забитым и неуютным. Беспорядок образуется быстро, но хорошая новость в том, что его легко предотвратить.
Для этого нужно выработать у себя одну простую привычку. Это сразу возвращать вещи на место, как только ты им его воспользовался. Это займёт всего пару секунд заместо получаса уборки по дому.
Чистые полы — это не только вопрос гигиены, но и способ поддержания атмосферы свежести. Регулярная уборка помогает предотвратить накопление пыли и грязи, что положительно влияет на здоровье и внешний вид дома. Мытье полов может даже очищать пространство энергетически, помогая создать гармонию.
Все вещи можно условно разделить на часто и редко используемые. И чтобы эти две категории не смешивались и не создавали беспорядок, нужно хранить их в разных местах, в зависимости от их частоты использованием.
Вещи, которыми пользуетесь на постоянной основе, оставляем вблизи, сохраняя к ним легкий и быстрый доступ. А специализированную утварь (посуду для гостей, несезонные вещи и прочее) убираем подальше на верхние полки дожидаться своего часа.
С годами предметы интерьера начинают изнашиваться и нуждаются в обновлении. Со временем внешний вид многих вещей теряет свой блеск: краска тускнеет, ткань выцветает, элементы мебели и декора могут ломаться. Периодическая проверка состояния интерьера помогает вовремя замечать и устранять мелкие дефекты, чтобы не допустить ощущения запущенности в доме.
Простые меры, такие как подклейка отклеившихся обоев, замена старых или повреждённых плинтусов, а также ремонт мелких поломок мебели, значительно влияют на восприятие пространства. Эти действия позволяют сохранить уют и продлить срок службы любимых предметов, делая дом более опрятным и приятным для жизни.
Зеркала — это важный элемент интерьера, который отражает свет и визуально расширяет пространство. Очищайте зеркальные поверхности от пятен и следов, чтобы комната выглядела аккуратнее и светлее.
— Зеркала привлекают свет и внимание, поэтому важно, чтобы они были чистыми, — напоминает Мария.
Если что-то пролилось или просыпалось, не откладывайте уборку на потом. Быстрая реакция на локальные загрязнения позволяет избежать их распространения по дому, что сократит объем работы в будущем. Это касается также небольших пятен и грязи, которую приносят с улицы.
Сломанная техника, одежда, которую вы не носите, ненужные книги — всё это только занимает место и мешает наводить порядок. Вместо того, чтобы быстренько протереть пыль и вымыть полы, приходится еще и ухаживать за ненужными вещами. В итоге уборка занимает гораздо больше времени, чем могла бы.
Ненужную технику можно продать, книгу и одежды — отдать на переработку или нуждающимся, сломанные вещи — однозначно стоит выкинуть. Так, вы освободите пространство, избавившись от хлама.
— В чистый и уютный дом хочется возвращаться, и в нём приятно находиться. Поэтому, приучите себя регулярно поддерживать порядок в доме, и прививаете полезные бытовые привычки, как себе, так и своим домочадцам, — советует домохозяйка.
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