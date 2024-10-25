8 простых бытовых привычек людей, у которых в доме всегда порядок

Важно помнить, что беспорядок — это следствие наших отложенных решений. Например, достали контейнер с гречкой для приготовления завтрака, а после не убрали его в ящик. Воспользовались разделочной доской — и не поставили ее обратно. И спустя всего лишь пол дня мы уже видим, как пространство стало более забитым и неуютным. Беспорядок образуется быстро, но хорошая новость в том, что его легко предотвратить.