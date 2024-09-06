mkset.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024
mkset.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024

Posted Сегодня, 12:30

Published Сегодня, 12:30

Modified Сегодня, 12:30

Updated Сегодня, 12:30

Достаточно ли вы чистите раковину на кухне? Она может быть причиной ваших болезней

Почему кухонная раковина может стать причиной болезней

6 сентября 2024, 12:30
Фото: Изображение Midjourney
Достаточно ли вы чистите раковину на кухне? Она может быть причиной ваших болезней
Специалисты предупреждают, что кухонная мойка может быть грязнее, чем унитаз. Недостаточное внимание к ее гигиене приводит к возникновению разнообразных инфекций и заболеваний.

Кухонная раковина — это место, где мы моем посуду, продукты питания и иногда даже руки. Поэтому ей часто достается меньше внимания, чем столешницам или плитам. Однако по мнению экспертов издания Homes and Gardens, именно здесь могут скапливаться опасные бактерии, такие как кишечная палочка и сальмонелла.

— В это сложно поверить, но в кухонной раковине может находиться больше фекалий, чем в не смытом туалете, — утверждает эксперт по уборке Кен Доти.

Как часто нужно чистить кухонную раковину?

Раковину следует чистить каждый день. Это может быть быстрое протирание губкой или ополаскивание горячей водой. Кроме того, раз в неделю необходимо проводить глубокую очистку с использованием дезинфицирующих средств.

— Не забывайте, что регулярная чистка раковины — это не только о внешнем виде, но и о здоровье вашей семьи. Помимо ежедневного ухода и недельной дезинфекции, стоит также обратить внимание на выбор моющих средств. Предпочтение следует отдавать натуральным или экологически чистым продуктам, которые эффективно удаляют загрязнения, но не оставляют вредных химических остатков, — объясняет Райли, эксперт по уборке и основатель компании Boom.
Как часто нужно чистить кухонную раковину?Как часто нужно чистить кухонную раковину?
Как часто нужно чистить кухонную раковину?
Фото: Изображение Midjourney

Как правильно чистить кухонную раковину?

Ежедневная очистка:

  1. Налейте горячую воду в раковину. Горячая вода помогает размягчить и удалить загрязнения.
  2. Добавьте средство для посуды или универсальное моющее средство. Распределите его по поверхности раковины с помощью губки или мягкой щетки.
  3. Протрите раковину губкой или щеткой, аккуратно удаляя загрязнения. Обратите внимание на углы и швы, где могут скапливаться остатки пищи и грязь.
  4. Сполосните раковину чистой горячей водой, чтобы удалить остатки моющего средства.
  5. Протрите раковину сухой тряпкой или бумажным полотенцем для предотвращения образования водяных пятен и избежания коррозии (для раковин из нержавеющей стали).
Как правильно чистить кухонную раковину?Как правильно чистить кухонную раковину?
Как правильно чистить кухонную раковину?

Глубокая дезинфекция раз в неделю:

  1. Нанесите антибактериальное чистящее средство на поверхность раковины, равномерно распределив его по всей площади.
  2. Оставьте средство на раковине на 5-10 минут, согласно инструкциям производителя, чтобы оно смогло уничтожить бактерии и грибки.
  3. Тщательно протрите раковину влажной губкой или щеткой, удаляя чистящее средство и загрязнения.
  4. Сполосните раковину обильным количеством чистой воды.
  5. Протрите раковину сухой тряпкой или бумажным полотенцем для удаления влаги и предотвращения пятен.

Для раковин из нержавеющей стали:

  • Используйте отбеливатель или специальное средство для ухода за нержавеющей сталью по инструкции производителя.
  • Регулярно полируйте раковину мягкой тряпкой, смоченной в спирте или уксусе, чтобы сохранить ее блеск и предотвратить появление царапин.

Для поддержания чистоты и свежести вместо бытовой химии можно использовать натуральные средства, например, лимон, пищевую соду, соль или горчичный порошок. Главное, заниматься чисткой раковины регулярно.

Как вернуть унитазу белизну и устранить неприятные запахи без дорогих средств?
Узнать подробнее
Читайте также:
Как избавиться от липких следов наклеек: простые и эффективные методыУдивительные средства: как за 30 минут вернуть ванной ослепительную белизну!Почему стиральная машина бьется током? Советы экспертов и практические рекомендации
#Ольга Харина#Квартира#Квартиры#Вода#Дом#КЦ#Дом и сад#Уборка#Культура чистоты#Туалет
Подпишитесь
Окраина Уфы станет ипотечным гетто
Сегодня, 08:26
Мечеть полыхает в Башкирии
Сегодня, 11:58
Конец света объявили в Уфе
Сегодня, 08:56
Под зиму в Уфе начали большой дорожный ремонт
Сегодня, 08:25
Турист сорвался со скалы в Башкирии
Сегодня, 11:53
Маргинал с долгом ₽2 млн исправился после 10 суток за решеткой
Сегодня, 11:19