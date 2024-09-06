Почему кухонная раковина может стать причиной болезней

Кухонная раковина — это место, где мы моем посуду, продукты питания и иногда даже руки. Поэтому ей часто достается меньше внимания, чем столешницам или плитам. Однако по мнению экспертов издания Homes and Gardens, именно здесь могут скапливаться опасные бактерии, такие как кишечная палочка и сальмонелла.