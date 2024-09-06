Почему кухонная раковина может стать причиной болезней

Posted Сегодня, 12:30
Published Сегодня, 12:30
Modified Сегодня, 12:30
Updated Сегодня, 12:30
Кухонная раковина — это место, где мы моем посуду, продукты питания и иногда даже руки. Поэтому ей часто достается меньше внимания, чем столешницам или плитам. Однако по мнению экспертов издания Homes and Gardens, именно здесь могут скапливаться опасные бактерии, такие как кишечная палочка и сальмонелла.
— В это сложно поверить, но в кухонной раковине может находиться больше фекалий, чем в не смытом туалете, — утверждает эксперт по уборке Кен Доти.
Раковину следует чистить каждый день. Это может быть быстрое протирание губкой или ополаскивание горячей водой. Кроме того, раз в неделю необходимо проводить глубокую очистку с использованием дезинфицирующих средств.
— Не забывайте, что регулярная чистка раковины — это не только о внешнем виде, но и о здоровье вашей семьи. Помимо ежедневного ухода и недельной дезинфекции, стоит также обратить внимание на выбор моющих средств. Предпочтение следует отдавать натуральным или экологически чистым продуктам, которые эффективно удаляют загрязнения, но не оставляют вредных химических остатков, — объясняет Райли, эксперт по уборке и основатель компании Boom.
Для поддержания чистоты и свежести вместо бытовой химии можно использовать натуральные средства, например, лимон, пищевую соду, соль или горчичный порошок. Главное, заниматься чисткой раковины регулярно.
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