Уфимцы загадили новый сквер

Posted 23 октября, 16:48
Published 23 октября, 16:48
Modified 23 октября, 20:11
Updated 23 октября, 20:11
Речь идёт о сквере в районе «Центрального рынка», который открыли в 2024 году к 450-летнему юбилею Уфы. Возмущение у автора жалобы вызвали не только недобросовестные горожане, но и качество уборки сквера.
— Он весь в мусоре. Не убирают. Скамейки пыльные, — пишет горожанка.
Другая уфимка заявила, что происходящее на кадрах — следы деятельности посетителей расположенного рядом ресторана фаст-фуда и таксистов, часто паркующихся возле сквера.