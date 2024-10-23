mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 октября, 16:48

Published 23 октября, 16:48

Modified 23 октября, 20:11

Updated 23 октября, 20:11

Уфимцы жалуются на мусор в новом сквере

Уфимцы загадили новый сквер

23 октября 2024, 16:48
Фото: Telegram / Инна З.

Уфимцы жалуются на мусор в новом сквере

Кучи мелкого мусора в недавно открытом общественном пространстве возмутили жителей башкирской столицы — недовольные сообщения пользователей появились под публикациями в Telegram-канале мэра города Ратмира Мавлиева.

Речь идёт о сквере в районе «Центрального рынка», который открыли в 2024 году к 450-летнему юбилею Уфы. Возмущение у автора жалобы вызвали не только недобросовестные горожане, но и качество уборки сквера.

— Он весь в мусоре. Не убирают. Скамейки пыльные, — пишет горожанка.

Другая уфимка заявила, что происходящее на кадрах — следы деятельности посетителей расположенного рядом ресторана фаст-фуда и таксистов, часто паркующихся возле сквера.

В Уфе вырубают деревья
Узнать подробнее

Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе на улице Чернышевского стали по массово рубить деревья.

Читайте также:
Новогодние деревья высадили в Уфе«Мальчик с кураем» засиял в УфеКоммунальщики-вандалы орудуют в Уфе
#Общество#Город#Башкирия#Уфа#Благоустройство#Стерлитамак#Мусор#Башкортостан#Жалобы#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Юбилей#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Деревья#Парк#Сквер#Белебей#Ресторан#Мелеуз#Уборка
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика