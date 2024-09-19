Как ускорить уборку: 11 хитростей от опытной горничной

Posted 19 сентября, 07:30
Published 19 сентября, 07:30
Modified 19 сентября, 07:30
Updated 19 сентября, 07:30
Все мы мечтаем о том, чтобы уборка занимала как можно меньше времени и сил. Важно знать несколько хитростей, которые помогут упростить этот процесс. Алена, опытная горничная и автор популярного канала в YouTube использует разнообразные методы и инструменты, чтобы ускорить свою работу. Давайте рассмотрим эти полезные советы и попробуем применить их в домашних условиях.
Начнем с кухни, ведь это одно из самых трудоемких мест в доме.
Каждая хозяйка знает, как сложно отмыть губку от жира и пищевых остатков. Вместо того чтобы тратить время и силы, положите губку в посудомоечную машину вместе с остальной посудой. Это не только сэкономит время, но и обеспечит более тщательную очистку.
Для ускорения процесса мытья посуды можно создать специальные перчатки с приклеенными к ним губками. Нарежьте губку так, чтобы на ладони была большая мягкая часть, а на пальцах — жесткие и мягкие элементы. Это позволит более эффективно справляться с загрязнениями.
Холодильник — это место, где часто скапливается грязь и пищевые остатки.
Все небольшие контейнеры и полочки из холодильника можно мыть в посудомоечной машине. Главное — выставлять температуру не выше 50 градусов, чтобы избежать деформации пластика.
Чтобы полки в холодильнике меньше пачкались, можно использовать специальные противоскользящие коврики. Они легко моются и защищают полки от загрязнений.
Если вы любите делать заготовки на зиму, эти советы будут особенно полезны.
После использования банки для домашних солений, тщательно промойте их, высушите и храните в полиэтиленовых пакетах. Это позволит сэкономить время в день засолки, ведь вам не придётся снова мыть посуду.
Праздничную посуду, которую вы используете редко, лучше хранить в прозрачных пластиковых контейнерах. Это защитит её от пыли и позволит быстро найти нужные предметы.
Не забывайте и о других зонах в доме, которые требуют регулярного ухода.
Для удаления налёта от чая на кружках используйте влажные салфетки. Они справляются с этой задачей лучше, чем сода или порошковые средства, и могут также использоваться для протирки мебели.
Антибактериальные влажные салфетки рядом с унитазом помогут быстро протереть сиденье и другие части унитаза. Это удобно и гигиенично, так как салфетки сразу выбрасываются после использования.
Глажка и сушка белья могут занять много времени, но есть способы упростить эти процессы.
Сушите рубашки, платья и футболки на плечиках. Это значительно упростит процесс глажки. Если вы не любите гладить, выбирайте вещи из тканей, которые не требуют тщательной глажки.
Чтобы облегчить сортировку белья после сушки, развешивайте его по членам семьи. В одной части сушилки — вещи мужа, в другой — детей, а в третьей — свои. Это сэкономит время при складывании и распределении одежды.
Правильная организация пространства играет ключевую роль в поддержании порядка в доме.
Найдите своё место для каждой, даже самой маленькой вещи. Это поможет избежать беспорядка и упростит процесс уборки.
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