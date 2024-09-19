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Posted 19 сентября, 07:30

Published 19 сентября, 07:30

Modified 19 сентября, 07:30

Updated 19 сентября, 07:30

Как ускорить уборку: хитрости от опытной горничной

Как ускорить уборку: 11 хитростей от опытной горничной

19 сентября 2024, 07:30
Фото: Изображение Midjourney
Как ускорить уборку: хитрости от опытной горничной
Вы когда-нибудь задумывались, как у профессиональных горничных получается так быстро и качественно убирать? Мы поделимся секретами, которые помогут вам сэкономить время и усилия на поддержание чистоты в доме.

Все мы мечтаем о том, чтобы уборка занимала как можно меньше времени и сил. Важно знать несколько хитростей, которые помогут упростить этот процесс. Алена, опытная горничная и автор популярного канала в YouTube использует разнообразные методы и инструменты, чтобы ускорить свою работу. Давайте рассмотрим эти полезные советы и попробуем применить их в домашних условиях.

Уход за кухонной утварью

Начнем с кухни, ведь это одно из самых трудоемких мест в доме.

Совет 1: использование посудомоечной машины для губок

Каждая хозяйка знает, как сложно отмыть губку от жира и пищевых остатков. Вместо того чтобы тратить время и силы, положите губку в посудомоечную машину вместе с остальной посудой. Это не только сэкономит время, но и обеспечит более тщательную очистку.

Совет 2: перчатки с губками

Для ускорения процесса мытья посуды можно создать специальные перчатки с приклеенными к ним губками. Нарежьте губку так, чтобы на ладони была большая мягкая часть, а на пальцах — жесткие и мягкие элементы. Это позволит более эффективно справляться с загрязнениями.

перчатки с губкамиперчатки с губками
перчатки с губками. Фото: Изображение Midjourney

Упрощение работы с холодильником

Холодильник — это место, где часто скапливается грязь и пищевые остатки.

Совет 3: мытьё контейнеров в посудомоечной машине

Все небольшие контейнеры и полочки из холодильника можно мыть в посудомоечной машине. Главное — выставлять температуру не выше 50 градусов, чтобы избежать деформации пластика.

Совет 4: противоскользящие коврики

Чтобы полки в холодильнике меньше пачкались, можно использовать специальные противоскользящие коврики. Они легко моются и защищают полки от загрязнений.

Упрощение работы с холодильникомУпрощение работы с холодильником
Упрощение работы с холодильником. Фото: Изображение Midjourney

Заготовки и хранение

Если вы любите делать заготовки на зиму, эти советы будут особенно полезны.

Совет 5: чистые банки для засолки

После использования банки для домашних солений, тщательно промойте их, высушите и храните в полиэтиленовых пакетах. Это позволит сэкономить время в день засолки, ведь вам не придётся снова мыть посуду.

Совет 6: упаковка для праздничной посуды

Праздничную посуду, которую вы используете редко, лучше хранить в прозрачных пластиковых контейнерах. Это защитит её от пыли и позволит быстро найти нужные предметы.

Уход за мебелью и сантехникой

Не забывайте и о других зонах в доме, которые требуют регулярного ухода.

Совет 7: удаление чайного налёта

Для удаления налёта от чая на кружках используйте влажные салфетки. Они справляются с этой задачей лучше, чем сода или порошковые средства, и могут также использоваться для протирки мебели.

Совет 8: быстрая уборка унитаза

Антибактериальные влажные салфетки рядом с унитазом помогут быстро протереть сиденье и другие части унитаза. Это удобно и гигиенично, так как салфетки сразу выбрасываются после использования.

быстрая уборка унитазабыстрая уборка унитаза
быстрая уборка унитаза. Фото: Изображение Midjourney

Упрощение процесса глажки и сушки белья

Глажка и сушка белья могут занять много времени, но есть способы упростить эти процессы.

Совет 9: сушка на плечиках

Сушите рубашки, платья и футболки на плечиках. Это значительно упростит процесс глажки. Если вы не любите гладить, выбирайте вещи из тканей, которые не требуют тщательной глажки.

Совет 10: сортировка белья при сушке

Чтобы облегчить сортировку белья после сушки, развешивайте его по членам семьи. В одной части сушилки — вещи мужа, в другой — детей, а в третьей — свои. Это сэкономит время при складывании и распределении одежды.

сортировка белья при сушкесортировка белья при сушке
сортировка белья при сушке. Фото: Изображение Midjourney

Организация пространства

Правильная организация пространства играет ключевую роль в поддержании порядка в доме.

Совет 11: место для каждой вещи

Найдите своё место для каждой, даже самой маленькой вещи. Это поможет избежать беспорядка и упростит процесс уборки.

Ранее эксперты рассказали, как избавиться от липких следов наклеек.

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