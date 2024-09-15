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Posted 15 сентября, 08:47

Published 15 сентября, 08:47

Modified 15 сентября, 08:49

Updated 15 сентября, 08:49

Вооруженная компания разбудила Уфу

Вооруженная компания разбудила Уфу

15 сентября 2024, 08:47
Фото: 1MI
Об этом сообщил глава Калининского района города.

Начальников и работников муниципальных администраций Уфы заставили с самого раннего утра чистить улицы. Сотрудников отправили на субботники 14 сентября, вооружив их граблями и мётлами. У себя в соцсетях муниципальные власти делятся кадрами с подчинёнными, весело убирающими парки и скверы от опавшей осенней листвы.

Так, фотоотчётом поделился на личных ресурсах глава Калининского района города Газизьян Ахмедьянов. Помимо прочего, чиновник выразил благодарность всем организациям, принявшим участие в субботникахю

Мэр Уфы похвастался зеленью
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Ранее Mkset сообщал о том, что на въезде в башкирскую столицу обновили насаждения — «зелёный островок» также оснастили системой автоматического полива.

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