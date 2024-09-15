Вооруженная компания разбудила Уфу

Начальников и работников муниципальных администраций Уфы заставили с самого раннего утра чистить улицы. Сотрудников отправили на субботники 14 сентября, вооружив их граблями и мётлами. У себя в соцсетях муниципальные власти делятся кадрами с подчинёнными, весело убирающими парки и скверы от опавшей осенней листвы.