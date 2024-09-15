Вооруженная компания разбудила Уфу

Posted 15 сентября, 08:47
Published 15 сентября, 08:47
Modified 15 сентября, 08:49
Updated 15 сентября, 08:49
Начальников и работников муниципальных администраций Уфы заставили с самого раннего утра чистить улицы. Сотрудников отправили на субботники 14 сентября, вооружив их граблями и мётлами. У себя в соцсетях муниципальные власти делятся кадрами с подчинёнными, весело убирающими парки и скверы от опавшей осенней листвы.
Так, фотоотчётом поделился на личных ресурсах глава Калининского района города Газизьян Ахмедьянов. Помимо прочего, чиновник выразил благодарность всем организациям, принявшим участие в субботникахю
Ранее Mkset сообщал о том, что на въезде в башкирскую столицу обновили насаждения — «зелёный островок» также оснастили системой автоматического полива.