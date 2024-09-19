Как сократить время на уборку в три раза: 5 проверенных советов

Posted 19 сентября, 16:31
Published 19 сентября, 16:31
Modified 19 сентября, 16:33
Updated 19 сентября, 16:33
Уборка может быть настоящей пыткой, особенно если приходится уделять ей по несколько часов каждую неделю. Многие из нас задумывались о том, как сделать этот процесс более эффективным, но мало кому удалось найти действительно рабочие методы.
В этой статье собраны проверенные советы, которые дала Любовь Гончарова, опытная домохозяйка и автор канала «Она знает», которые помогут вам сократить время на уборку в три раза.
Первый шаг к упрощению уборки — это избавление от лишних вещей. Когда в доме меньше предметов, расставлять их по местам и поддерживать порядок становится значительно проще.
— Проведите ревизию в квартире и выбросьте или отдайте ненужные вещи. Это касается не только одежды, но и бытовых предметов, игрушек, посуды и даже мебели. Например, если у вас есть старая мебель, которую вы не используете, от нее стоит избавляться, — советует блогер.
Второй эффективный способ — минимизация бессмысленных бытовых привычек. Например, если у каждого члена семьи будет только одна тарелка и одна кружка, количество грязной посуды значительно уменьшится.
— Если у вашего мужа есть привычка использовать несколько тарелок за день, ограничьте его доступ к лишней посуде. Это простое изменение поможет вам сократить время на мытье посуды, — рассказывает эксперт.
Третье правило — использование современных технологий. Роботы-пылесосы и моющие устройства могут значительно облегчить процесс уборки.
Пока вы занимаетесь расставлением вещей и протиранием пыли, робот-пылесос может самостоятельно убирать полы. Это особенно удобно для больших домов.
Четвертый совет — разогрев и распаривание поверхностей перед чисткой. Это помогает быстрее и легче удалять загрязнения.
— Разогрев губки в микроволновке или использование горячей воды эффективно удаляет жирные пятна и нагар, -напоминает блогер.
Пример: Перед чисткой кухни разогрейте губку в микроволновке или под горячей водой. Закройте ванную комнату и включите горячий душ на пару минут, чтобы наполнить помещение паром. Это облегчит чистку кафеля и других поверхностей.
Пятый и последний совет — предотвращение загрязнений с помощью простых средств, таких как пергамент, пищевая пленка, газеты и бахилы.
— Использование защитных покрытий на поверхностях помогает сократить время на уборку на 15-20%, — рассказывает Любовь Гончарова
Пример: Застелите полки холодильника пергаментом или пищевой пленкой. Скопившиеся загрязнения можно будет просто снять вместе с пленкой и заменить ее на новую. На дно мусорного ведра положите газету или впитывающую пеленку, чтобы избежать необходимости мыть ведро при протечке пакета.
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