Ваши смесители будут блестеть как новые: секреты чистки хромированных поверхностей

Posted 20 сентября, 12:58
Published 20 сентября, 12:58
Modified 20 сентября, 13:00
Updated 20 сентября, 13:00
Хромированные поверхности, несмотря на свою прочность и долговечность, требуют деликатного ухода. Причины потускнения могут быть разными: от минеральных отложений из жесткой воды до остатков мыла и агрессивных чистящих средств. Чтобы избежать этих проблем, важно знать, как правильно ухаживать за хромом.
— Избегайте использования щеток с жесткой щетиной или грубых тканей, так как они могут поцарапать поверхность. Также стоит отказаться от применения едких чистящих средств и химических очистителей. Вместо этого предпочтительнее использовать мягкие ткани и нейтральные моющие средства, — советует эксперт по уборке Каролина Казимирски, совладелица и президент клиниг-компании Sophia's Cleaning Service.
Простой и эффективный способ удаления известкового налета и мыльных отложений с хромированных поверхностей. Для начала, смешайте уксус с теплой водой в равных пропорциях. Смочите мягкую ткань в этом растворе и аккуратно протрите поверхность круговыми движениями, стараясь охватить все участки.
— При необходимости можно использовать мягкую щетку, например, старую зубную щетку, для очистки труднодоступных мест, таких как ручки или конец носика смесителя, — эксперт по уборке Каролина Казимирски.
советует Логан Тейлор, эксперт по уборке компании Dazzle Cleaning Company.
После удаления основных загрязнений можно приступить к полировке. Для этого подойдет как обычное мыло для посуды, так и специализированное средство полировки хрома. Нанесите немного средства на мягкую ткань или губку и аккуратно протрите смеситель. Затем смойте остатки чистящего средства водой.
— Важно брать на мягкую, не шерстяную ткань или губку, предварительно чуть-чуть смоченную теплой водой, — делится опытом Эдвин Нино Дельгадо, основатель и владелец Puget Sound Cleaners.
Нанесение пены для бритья на хромированные поверхности после их тщательной сушки является необычным, но эффективным методом для предотвращения появления разводов и придания дополнительного блеска. Пена для бритья содержит в своем составе пенообразователи и смазывающие агенты, которые создают защитный слой на поверхности, предотвращая адгезию воды и пыли.
— Для ежедневного ухода идеально подойдут микрофибровые салфетки. Регулярно вытирайте ими воду, которая может накапливаться на поверхности в течение недели, — подчеркивает Эдвин Нино Дельгадо.
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