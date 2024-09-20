Ваши смесители будут блестеть как новые: секреты чистки хромированных поверхностей

После удаления основных загрязнений можно приступить к полировке. Для этого подойдет как обычное мыло для посуды, так и специализированное средство полировки хрома. Нанесите немного средства на мягкую ткань или губку и аккуратно протрите смеситель. Затем смойте остатки чистящего средства водой.