Забудете про пыль! Действенный метод для уборки в квартире

Каждый день в организм человека попадает около 1-2 столовых ложек пыли. Это может показаться незначительным, но в составе часто присутствуют вредные вещества. Плесень, пылевые клещи, дрожжевые грибы и пыльца растений — основные аллергены, которые могут вызвать серьёзные проблемы со здоровьем. И даже если в пылинках нет ничего конкретного, её обилие может вызвать раздражение кожи и слизистых оболочек.