mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 сентября, 11:52

Published 16 сентября, 11:52

Modified 16 сентября, 11:54

Updated 16 сентября, 11:54

Забудьте про пыль! Действенный метод для уборки в квартире

Забудете про пыль! Действенный метод для уборки в квартире

16 сентября 2024, 11:52
Фото: Изображение Midjourney
Забудьте про пыль! Действенный метод для уборки в квартире
Надоело постоянно бороться с пылью в квартире? Решение есть! Узнайте о простом методе, который поможет быстро и эффективно избавиться от нее на длительный срок.

Пыль — главный враг чистоты в любом доме. Даже самые аккуратные хозяева сталкиваются с этой проблемой снова и снова. Она оседает на мебели, поверхностях и даже стенах, создавая ощущение неухоженности. Но это не просто косметическая неприятность: измельченные частицы могут серьезно навредить здоровью, особенно если в доме есть аллергики.

Автор видеоблога «Домохозяйка со стажем» рассказала про метод, который поможет в борьбе с грязью, а также мы разберёмся, что становится причинами её появления и как их сократить.

Откуда берётся пыль?

Пыль в доме — неизбежное явление. Даже если вы тщательно убираетесь каждый день, полностью избавиться от неё невозможно. Обычно она проникает в дом из внешнего мира: через обувь, одежду и даже пакеты из магазина.

Помимо внешнего фактора, частицы возникают и внутри квартиры, собирая в себе следующий состав:

  • пыльца растений;
  • клетки кожи и волос человека;
  • шерсть домашних животных;
  • различный текстиль.
Откуда берётся пыль?Откуда берётся пыль?
Откуда берётся пыль?. Фото: Изображение Midjourney

Почему пыль — это плохо?

Каждый день в организм человека попадает около 1-2 столовых ложек пыли. Это может показаться незначительным, но в составе часто присутствуют вредные вещества. Плесень, пылевые клещи, дрожжевые грибы и пыльца растений — основные аллергены, которые могут вызвать серьёзные проблемы со здоровьем. И даже если в пылинках нет ничего конкретного, её обилие может вызвать раздражение кожи и слизистых оболочек.

Как уменьшить накопления пыли?

Соблюдение чистоты и порядка в доме — первый шаг в борьбе. Но есть и небольшая хитрость, которая поможет значительно сократить её накопление. Автор видеоблога поделилась простым и эффективным методом, который можно легко применить в домашних условиях.

Для этого вам понадобятся:

  • Тёплая вода;
  • Кондиционер для белья;
  • Пульверизатор;
  • Сухая салфетка или тряпочка из микрофибры.

Наберите в стакан тёплой воды и добавьте туда кондиционер для белья в соотношении ¼ (где одна четверть — кондиционер). Перемешайте жидкость и перелейте её в пульверизатор. С его помощью нанесите средство на поверхность, а затем протрите её сухой салфеткой.

— Благодаря кондиционеру ничего не осядет на поверхности долгое время, а вместе с этим добавится приятный аромат в помещении, — отмечает автор видеоблога.

Повторяйте такую процедуру раз в неделю, и о пыли можно будет забыть.

Ещё несколько рекомендаций, которые помогут в борьбе с пыльюЕщё несколько рекомендаций, которые помогут в борьбе с пылью
Ещё несколько рекомендаций, которые помогут в борьбе с пылью. Фото: Изображение Midjourney

Ещё несколько рекомендаций, которые помогут в борьбе с пылью:

Чтобы ещё больше сократить количество пыли в доме, следуйте этим рекомендациям:

  • Постелите дверной коврик и регулярно вычищайте его: лучший вариант — влаговпитывающий коврик с резиновой основой, так как он легче поддается чистке.
  • Увлажняйте воздух: повышение влажности в помещении способствует тому, что пыль поглощает влагу, тяжелеет и оседает на поверхности, что облегчает её уборку. Используйте увлажнители воздуха или просто расставьте по квартире ёмкости с водой.
  • Используйте тряпки из микрофибры: этот материал лучше впитывает влагу и удерживает в себе грязь, а также не оставляет ворса, следов и разводов.
Как правильно чистить матрас: эксперты делятся советами
Узнать подробнее
Читайте также:
Как оживить робот-пылесос, чтобы он работал на 100% — эксперты дали советТайны прошлого: 7 советских бытовых лайфхаков, которые актуальны и сегодняГенеральная уборка за пару часов: поможет метод «Пяти вещей»
#Ольга Харина#Пыль#Все материалы авторов#КЦ#Дом и сад#Уборка#Культура чистоты#Уборщица#Чистота
Подпишитесь
Популярное