Забудете про пыль! Действенный метод для уборки в квартире

Posted 16 сентября, 11:52
Published 16 сентября, 11:52
Modified 16 сентября, 11:54
Updated 16 сентября, 11:54
Пыль — главный враг чистоты в любом доме. Даже самые аккуратные хозяева сталкиваются с этой проблемой снова и снова. Она оседает на мебели, поверхностях и даже стенах, создавая ощущение неухоженности. Но это не просто косметическая неприятность: измельченные частицы могут серьезно навредить здоровью, особенно если в доме есть аллергики.
Автор видеоблога «Домохозяйка со стажем» рассказала про метод, который поможет в борьбе с грязью, а также мы разберёмся, что становится причинами её появления и как их сократить.
Пыль в доме — неизбежное явление. Даже если вы тщательно убираетесь каждый день, полностью избавиться от неё невозможно. Обычно она проникает в дом из внешнего мира: через обувь, одежду и даже пакеты из магазина.
Помимо внешнего фактора, частицы возникают и внутри квартиры, собирая в себе следующий состав:
Каждый день в организм человека попадает около 1-2 столовых ложек пыли. Это может показаться незначительным, но в составе часто присутствуют вредные вещества. Плесень, пылевые клещи, дрожжевые грибы и пыльца растений — основные аллергены, которые могут вызвать серьёзные проблемы со здоровьем. И даже если в пылинках нет ничего конкретного, её обилие может вызвать раздражение кожи и слизистых оболочек.
Соблюдение чистоты и порядка в доме — первый шаг в борьбе. Но есть и небольшая хитрость, которая поможет значительно сократить её накопление. Автор видеоблога поделилась простым и эффективным методом, который можно легко применить в домашних условиях.
Наберите в стакан тёплой воды и добавьте туда кондиционер для белья в соотношении ¼ (где одна четверть — кондиционер). Перемешайте жидкость и перелейте её в пульверизатор. С его помощью нанесите средство на поверхность, а затем протрите её сухой салфеткой.
— Благодаря кондиционеру ничего не осядет на поверхности долгое время, а вместе с этим добавится приятный аромат в помещении, — отмечает автор видеоблога.
Повторяйте такую процедуру раз в неделю, и о пыли можно будет забыть.
Чтобы ещё больше сократить количество пыли в доме, следуйте этим рекомендациям:
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