«Демское шоссе стоит всё утро, даже реанимация с мигалками не могла проехать»

Однако жители района не дремлют и уже помогают администрации в уборке района. Один из горожан, попросил администрацию обработать центральную улицу в Тужиловке антиобледенителем или песком, так как «там уже аварии». Также другой наблюдательный житель увидел на интерактивной карте работ коммунальной техники, что в Нагаево техника простаивает на базе.