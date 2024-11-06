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Posted 6 ноября, 10:02

Published 6 ноября, 10:02

Modified 6 ноября, 10:05

Updated 6 ноября, 10:05

Уфу завалило снегом

«Демское шоссе стоит всё утро, даже реанимация с мигалками не могла проехать»

6 ноября 2024, 10:02
Фото: Илвир Нурдавлятов.

Уфу завалило снегом

Как город справляется с первыми настоящими зимними испытаниями — в материале Mkset.

С приходом зимы в среду, 6 ноября, столица Башкортостана укрылась неожиданно толстым снежным покровом, и жители города столкнулись с привычными зимними трудностями в виде пробок и засыпанных дорог. Однако, по данным глав районов города, в Уфе идет активная борьба со стихией.

Демский район

Антон Тарасов, глава Дёмского района, отметил, что техника начала работать с самого утра.

— Мы очищаем дороги, тротуары и подходы к образовательным учреждениям. Дворники трудятся во дворах, чтобы обеспечить безопасность пешеходов и автомобилистов, — сообщил глава района.

Однако некоторые местные жители района отмечают возникшие на дорогах трудности.

— Демское шоссе стоит все утро, даже реанимация с мигалками не могла проехать. А все из-за того, что на дороге снежное месиво, — пишет уфимка в соцсетях.

Калининский район

Калининский район тоже не остался в стороне от борьбы с капризами ноябрьской погоды. Глава района Газизьян Ахмедьянов подчеркнул важность готовности коммунальных служб к зиме.

— Мы активно проводим уборку проезжей части и обрабатываем дороги от гололеда, — рассказал глава района.

Под постом главы района некоторые жители оценили работу коммунальных служб в предыдущие годы, однако также присутствуют обеспокоенные комментарии об отсутствии уборки во дворах.

— По снежной зиме 2023–2024 гг. наши службы отработали на пять с большим плюсом.
— Во дворах опять не до уборки, — пишут уфимцы в соцсетях.

Кировский район

Не менее серьезные меры принимаются в Кировском районе. Его глава Илвир Нурдавлятов сообщил о переводе коммунальных служб на усиленный режим работы: «Наши работники находятся на посту круглосуточно».

Мнения горожан разделились, кто-то активно хвалит работу коммунальный служб, а кто-то отмечает пробки из-за погодных условий. Так жители Кузнецовского затона отмечают, что утром в среду, 6 ноября, они столкнулись с 10-бальными пробками.

Ленинский район

Ленинский район также демонстрирует активность в борьбе со снегом. Олег Котов поделился информацией о механизированной и ручной уборке улично-дорожной сети, а также о подсыпке песко-соляной смесью для предотвращения скольжения.

— Ситуацию держим на контроле. Очистка дворовых территорий ведется 24 единицами техники и порядка 200 работниками, — добавил Олег Котов.

Октябрьский район

Не обошлось без комментариев из Октябрьского района. Его глава Сергей Плотников показал работу первой колонны спецтехники: «Она курсирует по различным участкам нашего района».

Однако жители района не дремлют и уже помогают администрации в уборке района. Один из горожан, попросил администрацию обработать центральную улицу в Тужиловке антиобледенителем или песком, так как «там уже аварии». Также другой наблюдательный житель увидел на интерактивной карте работ коммунальной техники, что в Нагаево техника простаивает на базе.

Орджоникидзевский район

Глава района Рустем Хамитов сообщил о том, что спецтехника активно работает на дорогах: «Очищаем тротуары и остановочные карманы».

Местные жители отмечают, что в районе есть места, на которые нужно сделать акцент коммунальным службам.

— Вологодская засыпана вся. Ехала час назад.
— Черниковку почистить надо, — пишут жители района.

Советский район

Советский район тоже полон активности: местный глава Айдар Базгудинов подчеркивает важность работы своих служб в усиленном режиме.

— Держу ситуацию под контролем, — заверяет глава администрации жителей района.

Также, как стало известно, снегоплавильный пункт построенный в районе, впервые принял машину со снегом. Как ранее сообщал Mkset, планируемая производительность установки составит 2400 кубометров снега в сутки.

Также мэр Уфы Ратмир Мавлиев акцентировал внимание на необходимости тотального контроля за уборкой снега: «У вас теперь настала бессонная пора». Он призвал подчиненных работать на опережение, чтобы избежать неудобств для горожан — как на улицах, так и в общественном транспорте.

Уфа встала из-за снега
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