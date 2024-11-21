Цедра вместо химии, втулка вместо органайзера: 8 гениальных идей из ничего!

Posted 21 ноября, 06:34
Published 21 ноября, 06:34
Modified 21 ноября, 09:23
Updated 21 ноября, 09:23
В течении каждого дня у нас собирается множества мусора: различные коробки, обёртки, кожура. Но знаете ли вы, что многое из этого можно использовать в быту с пользой? Блогер и эксперт в сфере домохозяйства Анна рассказала на своём канале «Советы для дома» о 8 вещах, которые нужно сохранить и как использовать их повторно.
Когда заканчивается рулон туалетной бумаги, многие, не задумываясь, выбрасывают втулку в мусорное ведро. Но на самом деле вариантов её применения достаточно много.
Например, используя втулки можно организовать ваши провода и зарядки. Сверните кабель и положите его во втулку. Чтобы облегчить последующие поиски, вы прямо на втулки можете написать, от чего этот кабель. Теперь вы запросто найдете нужный провод и избавитесь от беспорядка.
Если вы любитель апельсинов и других цитрусовых, не спешите выбрасывать кожуру от фруктов в мусорный ведро. Вместо этого вы можете использовать ее в кулинарии и для уборки.
В результате у вас получится прекрасное чистящее средство с цитрусовым ароматом, которое отлично подойдет для уборки ванной комнаты. Вы можете его использовать для мытья плитки, ванны, душевой кабины, раковины, смесителя и унитаза. Такое чистящее средство очень эффективно против известкового налета, так что после уборки ваша ванная комната будет сиять от чистоты.
Также не следует выбрасывать упаковки от ультрапастеризованного молока и коробки из-под сока. Сполосните упаковку, разрешите её, и у вас получится просто идеальная разделочная доска для рыбы! В результате не придётся ничего отмывать, а использованную упаковку можно смело отправлять на помойку.
Ещё такие упаковки пригодятся тем, кто любит отдыхать на природе. Использовать их можно также вместо разделочной доски, только мыть и нести с собой обратно ничего не придется.
Если у вас есть подобные бумажные пакеты, не торопитесь избавляться от них: они прекрасно подойдут для хранения овощей. Оторвите ручки и заверните пакет во внутрь, чтобы он был нужной вам высоты. Положите в него овощи или фрукты и уберите в холодильник или в ящик. Никакого конденсата нет, все хорошо хранится и выглядит эстетично и аккуратно.
Почему не нужно выбрасывать пустые тюбики от зубной пасты? Возьмите ножницы и разрежьте тюбик. Вы увидите сколько зубной пасты там осталось. Но как ещё её можно использовать? С её помощью запросто можно очистить белую подошву обуви. Ватной палочкой нанесите пасту на подошву и почистите ее щеткой, смоченной в воде. Зубная паста возвращает подошве белизну, а также хорошо отмывает забитую пыль и грязь.
Такие пакетики вы можете увидеть в коробке с новой обувью или в сумке. Многие их просто выбрасывают, однако, они могут быть очень полезными.
На самом деле в них находится силикагель, который прекрасно поглощает влагу. Вы можете положить несколько таких в тренировочные рюкзак или сумку, в шкаф с одеждой и обувью, или в ящик с инструментами или со столовыми приборами, чтобы они не заржавели.
Но чтобы пакетики с силикагелем исправно справлялись со своей задачей, периодически их нужно просушивать. Разложите их на противень и поставьте в духовку при температуре 100 градусов на 30 минут. После этого их спокойно можно продолжать использовать
Банановая кожура также относится к тому, что не следует выбрасывать мусорное ведро.
В банановой кожуре содержится фосфор, калий, магний и другие питательные вещества. Все они очень полезны для растений, поэтому из этого получится очень хорошее и бесплатное удобрение. Используйте его через раз, чередуя с поливом чистой водой.
Вместо того, чтобы выбросить старую зубную щетку, прогрейте ее чуть ниже щетины. Щётка нагреется и вы сможете её согнуть. Теперь у вас есть очень удобный прибор для чистки ободка унитаза и других труднодоступных мест.
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