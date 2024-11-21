Цедра вместо химии, втулка вместо органайзера: 8 гениальных идей из ничего!

Если у вас есть подобные бумажные пакеты, не торопитесь избавляться от них: они прекрасно подойдут для хранения овощей. Оторвите ручки и заверните пакет во внутрь, чтобы он был нужной вам высоты. Положите в него овощи или фрукты и уберите в холодильник или в ящик. Никакого конденсата нет, все хорошо хранится и выглядит эстетично и аккуратно.