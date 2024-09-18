15 вещей, которые никогда не стоит стирать в стиральной машине

Если вы когда-нибудь задавались вопросом, можно ли стирать те или иные вещи в стиральной машине, то это руководство для вас. Какие вещи лучше не доверять автоматической стирке и как правильно ухаживать за ними, чтобы избежать неприятных сюрпризов — в материале mkset.

Эксперты издания Homes and Gardens разобрались в тонкостях стирки разных предметов и собрали топ-15 вещей, которые требуют особого ухода. 1. Деликатные изделия Если стирать деликатные изделия, такие как шелк или нижнее белье, в стиральной машине — это прямой путь к тому, чтобы выбросить их. Такие ткани легко рвутся и растягиваются при перемешивании и отжиме. — Лучше стирать такие вещи вручную или использовать специализированный режим для деликатных тканей. Если все-таки решитесь на машинную стирку, выбирайте минимальную температуру и деликатный режим отжима, — советует Решель Баланзат, основатель и генеральный директор прачечных Juliette Laundry. 2. Пуховые изделия Стирка пуховых подушек и одеял — сложная задача. Помимо того, что пух может попросту сваляться, так еще и вода при стирке может задержатся в микротрубочках пера, что приведет к образованию плесени. — Если у вас есть сушильная машина, для вас это не должно стать особой проблемой. Остальным мы рекомендуем сдавать такие вещи в химчистку или использовать специализированные моющие средства, такие как «Ласка» для шерсти и шелка, — рассказывает Тейлор Сазерленд из прачечной Charlie's Soap. Стирка пуховых подушек и одеял — сложная задача. . Фото: Изображение Midjourney 3. Шерсть домашних животных Речь, конечно же, не о том, чтобы засунуть кота в стиральную машинку, а о том, чтобы перед стиркой подстилки и коврики для домашних животных обработать валиком. Тоже самое касается и всей остальной одежды. Дело в том, что волосы домашних питомцев могут засорить слив и фильтр техники, что в свою очередь приведет к поломке. 4. Кожа и замша Кожаные и замшевые изделия не подлежат стирке в стиральной машине, так как вода и механическое воздействие могут нанести им непоправимый вред. Для их ухода требуются специальные методы, поэтому рекомендуется обращаться в химчистку. Если на изделии есть незначительная пыль или пятна, то их можно удалить с помощью специальной щетки для замши или же очищающих средств, которые продаются в обувных магазинах. 5. Тяжелые предметы Крупные вещи, такие как ковры и одеяла, при намокании значительно увеличивают свой вес, что может вызвать проблемы в стиральной машине. — Это может нарушить балансировку барабана, что приведет к неисправности или повреждению, поэтому не пытайтесь положить в стирку больше одежды, чем положено по техническим характеристикам, — объясняет Баланзат. Кожа и замша . Фото: Изображение Midjourney 6. Мягкие игрушки Мягкие игрушки, особенно те, которые являются любимыми у детей, требуют особого подхода к уходу. Стирка в стиральной машине может повредить их наполнитель, вызвать деформацию или потерю цвета. Вместо этого рекомендуется чистить игрушки вручную с использованием мягкой щетки и теплой воды с небольшим количеством детского моющего средства. — Для устранения неприятных запахов можно добавить несколько капель эфирных масел в воду при чистке или просто оставить игрушку на несколько часов вместе с сухими травами, такими как лаванда, — рекомендует Тейлор Сазерленд. 7. Подушки с эффектом памяти Вместо стирки в стиральной машине рекомендуется использовать влажную тряпку или специальный чехол для подушек, который можно стирать отдельно. При возникновении небольших пятен достаточно аккуратно протереть их мягким мыльным раствором и дать полностью высохнуть на воздухе в тени, избегая прямых солнечных лучей, которые могут повредить структуру пены. — Регулярно проветривайте подушки с эффектом памяти, выкладывая их на несколько часов на свежем воздухе. Это поможет удалить запахи и поддерживать гигиеничность изделия, — советует Баланзат. Подушки с эффектом памяти . Фото: Изображение Midjourney 8. Легковоспламеняющиеся пятна Легковоспламеняющиеся пятна от бензина, спирта или ацетона требуют осторожного подхода при удалении. Никогда не стирайте одежду с такими разводами в стиральной машине или сушилке без предварительной обработки. Используйте специализированный растворитель для удаления пятен, аккуратно нанеся его на пятно и давая ему впитаться в течение нескольких минут. Затем тщательно промойте область пятна чистой водой и только потом закидывайте стирать. 9. Водонепроницаемые изделия Водонепроницаемые занавески для душа и другие подобные изделия часто страдают от накопления моющих средств и грибка. Однако вместо стирки в стиральной машине предпочтительнее использовать влажную губку или щетку с мягкими щетинками и специальным средством для чистки водонепроницаемых поверхностей. — Чтобы предотвратить накопление грибка и запахов, регулярно (раз в месяц) протирайте водонепроницаемые занавески спиртовым раствором (50% вода, 50% изопропиловый спирт), — рекомендует Баланзат. Ранее эксперты рассказали, почему не стоит сушить белье на улице. Как правильно сушить обувь после стирки, чтобы она не пожелтела: советы от эксперта Узнать подробнее Читайте также: Пена для бритья в уборке: неочевидные хитрости, которые стоит попробовать Ваше изголовье — рассадник бактерий! Узнайте 6 действий для очищения и улучшения сна 7 вещей в доме, которые можно очистить с помощью кукурузного крахмала