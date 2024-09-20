Как удалить пластилин с ковра: три простых шага от эксперта, которые работают

Posted 20 сентября, 14:43
Published 20 сентября, 14:43
Modified 20 сентября, 14:45
Updated 20 сентября, 14:45
Прежде чем мы перейдем к основным шагам, убедитесь, что у вас есть следующие предметы:
На первый взгляд может показаться, что лучший способ избавиться от пятна пластилина на ковре — это немедленно попытаться его удалить. Однако, такой подход часто оказывается контрпродуктивным. При попытке вытереть или соскрести пластилин, его частицы могут глубже вдавливаться в волокна ковра, распространяя пятно на большую площадь.
— Поверьте, попытка очистки закончится тем, что пластилин еще глубже въестся в волокна ковра, — предостерегает Андреас Бержерон, управляющий в компании клиниг-услуг Awning.
Если у вас мало времени, чтобы ждать естественного высыхания, можно использовать пакет со льдом. Положите его на пластилин на несколько минут, чтобы ускорить процесс затвердевания.
После того как пластилин полностью высохнет, используйте тупой скребок, чтобы осторожно соскоблить как можно больше.
— Важно не использовать ничего острого, чтобы не повредить ворсинки, — предупреждает Савина Александрова, эксперт по уборке помещений из компании Fantastic Cleaners.
После того как вы соскоблите основную массу, пропылесосьте область, чтобы удалить оставшиеся частицы. Этот шаг важен для того, чтобы подготовить ковер к следующей стадии очистки.
Теперь, когда большая часть удалена, остается избавиться от небольших остатков. Для этого мы будем использовать смесь белого уксуса и теплой воды. Нанесите раствор на пятно с помощью ткани и аккуратно промокните область.
— Важно не тереть, так как вы можете просто усугубить ситуацию и превратить небольшую проблему в целую замену ковра, — объясняет Андреас.
Эксперты также подчеркивают, что есть несколько вещей, которых следует избегать при чистке пластилина.
— Пожалуйста, избегайте применения агрессивных химических чистящих средств, не предназначенных специально для ковров. Даже если вам удастся удалить пластилин, остатки чистящего средства могут со временем разрушить краску на волокнах ковра, образуя новое, более сложное пятно, которое уже будет невозможно удалить. Также не используйте горячую воду или обработку пароочистителем, так как высокая температура способствует тому, что пластилин крепче прилипает к ковровому покрытию, — предупреждает эксперт.
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