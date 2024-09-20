Как удалить пластилин с ковра: три простых шага от эксперта, которые работают

Пластилин — это весело для детей, но может стать настоящей головной болью для родителей, когда он оказывается на ковре. Однако, не отчаивайтесь: существует простой метод, который поможет вам справиться с этой проблемой и у вас, скорее всего, уже есть все необходимые инструменты дома.