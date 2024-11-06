Уфимский транспорт попал в снежный плен

Дела у общественного транспорта не лучше. Маршрут 75Э, выезжая с остановки, не смог выбраться из сугроба. Для того чтобы автобус вновь поехал, пассажиры дружно вышли с салона и начали толкать. Ситуация попала на видеозапись очевидцев.