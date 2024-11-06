Уфимский транспорт попал в снежный плен

Posted 6 ноября, 05:17
Published 6 ноября, 05:17
Modified 6 ноября, 07:15
Updated 6 ноября, 07:15
С 8: 30 утра ситуация на дорогах города обстоит не лучшим образом. Все важные дороги от проспекта Октября до «Кафе Отдых» окрасились на онлайн-картах пробок красной полоской. Многие водители были не готовы к такому сюрпризу.
Главные улицы Уфы практически встали. В среднем скорость автомобиля не выше 40 км/ч. Начались активные работы по уборке снега с проезжей части, но картина лучше не становится.
Многие пользователи ссоцсетей негодуют насчет снежной ловушки, в которой оказались по дороге на работу. Другие уфимцы шутят про снег и про потерю способности вождения у многих автолюбителей, а кто-то радуется наступившей зиме, вдохновляя тематическими стихами.
Дела у общественного транспорта не лучше. Маршрут 75Э, выезжая с остановки, не смог выбраться из сугроба. Для того чтобы автобус вновь поехал, пассажиры дружно вышли с салона и начали толкать. Ситуация попала на видеозапись очевидцев.
На момент публикации сообщения погода в Уфе не улучшается, а владельцы автомобилей остаются стоять в пробках, пытаясь доехать до работы.