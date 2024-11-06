mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 6 ноября, 05:17

Published 6 ноября, 05:17

Modified 6 ноября, 07:15

Updated 6 ноября, 07:15

Уфимцам пришлось толкать пассажирский автобус

Уфимский транспорт попал в снежный плен

6 ноября 2024, 05:17
Фото: 1MI.

Уфимцам пришлось толкать пассажирский автобус

Утро столицы встретило уфимцев снежной бурей и заторами на дороге, сообщает пресс-служба Минтранса в среду, 6 ноября.

С 8: 30 утра ситуация на дорогах города обстоит не лучшим образом. Все важные дороги от проспекта Октября до «Кафе Отдых» окрасились на онлайн-картах пробок красной полоской. Многие водители были не готовы к такому сюрпризу.

Главные улицы Уфы практически встали. В среднем скорость автомобиля не выше 40 км/ч. Начались активные работы по уборке снега с проезжей части, но картина лучше не становится.

Многие пользователи ссоцсетей негодуют насчет снежной ловушки, в которой оказались по дороге на работу. Другие уфимцы шутят про снег и про потерю способности вождения у многих автолюбителей, а кто-то радуется наступившей зиме, вдохновляя тематическими стихами.

Дела у общественного транспорта не лучше. Маршрут 75Э, выезжая с остановки, не смог выбраться из сугроба. Для того чтобы автобус вновь поехал, пассажиры дружно вышли с салона и начали толкать. Ситуация попала на видеозапись очевидцев.

Видео: https://t.me/ufa_rb
.

На момент публикации сообщения погода в Уфе не улучшается, а владельцы автомобилей остаются стоять в пробках, пытаясь доехать до работы.

В горных районах Башкирии из-за снегопада образовались огромные пробки
Узнать подробнее

Недавно Mkset сообщил про закрытие трассы из-за непогоды.

Читайте также:
Уфимские рабочие обманули начальство на ₽42 млнУфимский самолет загорелся над ПитеромЗимний отдых на 35% подорожал в Башкирии
#Яна Соболева#Общество#Видео#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Погода#Башкортостан#Дороги#Уборка снега#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Транспорт#Пробки#Салават#Нефтекамск#Гололед#Белорецк#Октябрьский#Зима#Кумертау#Белебей#Мелеуз#Столица Башкирии#Проблемы#Затор#Заторы#Столица#Уборка#Проблемы транспорта
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика